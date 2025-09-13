聽新聞
棒球／台南與韓國樂天球團訂約 亞太棒球中心成為兩地選手培訓基地
台南市政府積極推動國際體育交流，市府體育局長陳良乾昨拜會韓國職棒樂天巨人球團，雙方正式簽訂「亞太國際棒球訓練中心」場地合作契約，為未來台韓棒球長期合作與人才培育奠定基礎。
陳良乾表示，契約簽署後，雙方將展開多項合作，包括球員、教練交流訓練及舉辦國際友誼賽，不僅深化台韓棒球夥伴關係，更建立穩定的國際交流平台，提升台南在國際棒球版圖的能見度。
亞太國際棒球訓練中心自啟用以來，屢獲佳評，去年榮獲「2025年國家卓越建設獎－最佳施工品質類特別獎」韓國樂天球隊去年春訓後留下很好的印象。今年更接連承辦U12世界盃少棒錦標賽、U15亞洲青少年棒球錦標賽，獲國內外球評與觀眾肯定。
體育局指出，台南不僅擁有深厚棒球文化底蘊，也具備優質場館與多元體育資源。此次合作將有助推動台韓友誼賽及訓練計畫，厚植台南棒球實力，讓年輕選手透過國際舞台持續成長。未來市府也將持續拓展國際合作，讓體育成為提升城市能見度的重要動能。
