中職／澄清湖球場爆場務疏失 壘包旁驚見鐵釘 球迷直呼「扯爆」

中華職棒台鋼雄鷹隊昨天在主場高雄澄清湖棒球場對戰富邦悍將隊，賽事才1局下半，雄鷹跑壘教練黃甘霖突在一壘壘包旁3呎邊線看到1根鐵釘，趕緊示警要大家注意，並將釘子拔除。對於場地出包，高市運發局今回應，賽前已將場地點交給雄鷹，應是場務規劃問題。據悉，應是場務畫3呎線的釘子，畫完忘了拔除。

消息傳開，球迷驚呼「場務可以再誇張一點」、「留這種東西在場上是想害誰」、「如果安打繞壘，腳不救直接沒了」、「扯爆！球場竟然有釘子？」

去年4月澄清湖棒球場才傳出壘包旁出現將近長30公分的L型鐵條，導致賽事一度暫停，球迷為此炸鍋，如今又發生疑似場務疏忽忘拔畫3呎線釘子，還好及時發現，未造成球員受傷，虛驚一場。