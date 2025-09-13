聽新聞
中職／澄清湖球場冒鐵釘 雄鷹球團致歉：場務人員不慎遺留
台鋼雄鷹隊昨天在澄清湖球場與富邦悍將隊交手，比賽中間突然發現一壘旁邊出現鐵釘，緊急暫停比賽排除，雄鷹球團今天解釋，賽前場務人員整理場地不慎遺留，已經要求正視疏失並追究相關責任，球團也將善盡監督職責，對此致上歉意。
昨天打到1局下1出局，曾子祐選到保送上壘後輪到吳念庭打擊，悍將投手陳仕朋牽制一壘，此時雄鷹一壘指導教練黃甘霖發現壘包旁有一個立在地上的鐵釘，趕緊通知裁判，一壘審蔡豐澤喊出暫停呼喚工作人員上場，而曾子祐戴著跑壘手套直接拔出釘子。
中職賽事在賽前整理場地時，為了畫設本壘到一壘間的三呎線，會以鐵釘固定線條作為畫線參考，雄鷹球團今天也表示：「確認為賽前場務人員在整理場地不慎遺留在場內的輔助器具，所幸及時發現並移除，沒有造成場上人員受傷。」
雄鷹球團表示：「已立即要求場務人員必須正視這次的疏失及追究相關責任，並加強球場管理及賽前巡檢，球團也會確實善盡監督職責，務必提供選手安全無虞的比賽場地。同時，針對該場務人員疏失對兩隊教練、選手及觀賽球迷所造成的困擾，球團也致上最深歉意。」
