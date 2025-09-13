快訊

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

歌手腦洞大開「廁所蓋一公里外」逼自己走路！揭50歲後才堅持的健康習慣

中職／澄清湖球場冒鐵釘 雄鷹球團致歉：場務人員不慎遺留

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
澄清湖棒球場一壘旁出現鐵釘，台鋼雄鷹球團解釋為場務人員不慎遺留，也對此表達歉意。圖／取自CPBL TV
台鋼雄鷹隊昨天在澄清湖球場與富邦悍將隊交手，比賽中間突然發現一壘旁邊出現鐵釘，緊急暫停比賽排除，雄鷹球團今天解釋，賽前場務人員整理場地不慎遺留，已經要求正視疏失並追究相關責任，球團也將善盡監督職責，對此致上歉意。

昨天打到1局下1出局，曾子祐選到保送上壘後輪到吳念庭打擊，悍將投手陳仕朋牽制一壘，此時雄鷹一壘指導教練黃甘霖發現壘包旁有一個立在地上的鐵釘，趕緊通知裁判，一壘審蔡豐澤喊出暫停呼喚工作人員上場，而曾子祐戴著跑壘手套直接拔出釘子。

中職賽事在賽前整理場地時，為了畫設本壘到一壘間的三呎線，會以鐵釘固定線條作為畫線參考，雄鷹球團今天也表示：「確認為賽前場務人員在整理場地不慎遺留在場內的輔助器具，所幸及時發現並移除，沒有造成場上人員受傷。」

雄鷹球團表示：「已立即要求場務人員必須正視這次的疏失及追究相關責任，並加強球場管理及賽前巡檢，球團也會確實善盡監督職責，務必提供選手安全無虞的比賽場地。同時，針對該場務人員疏失對兩隊教練、選手及觀賽球迷所造成的困擾，球團也致上最深歉意。」

