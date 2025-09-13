中職／本季3投維持5局以上完全比賽 所屬球隊結局全輸球

味全龍隊昨天4：1領先在9局下失守，遭統一獅隊單局灌進4分逆轉戰局，洋投鋼龍的7局失1分好投「問天」收場，二度叩關生涯50勝失利。神奇的是，中職本季至今共有3場出現投手前5局投完仍是完全比賽局面，而最終所屬球隊都是輸球的一方。

這3場比賽分別是8月2日威能帝、9月3日徐若熙、9月12日鋼龍，威能帝、鋼龍都是15上15下後出現第一位上壘者，徐若熙維持完美局面最久，開賽20上20下後，才在第7局、兩出局後保送林智平。

神奇的是，所屬球隊最終都是輸球的一方。8月2日的比賽，威能帝在球數已爆表情況下續留場上，中信兄弟隊9局下攻下3分追平，進一步在延長賽以4：3擊敗樂天桃猿隊。徐若熙、鋼龍則是都在完成7局投球後退場，第9局都上演陳冠偉關門失敗，遭對手上演再見勝。