U18世界盃／「大溪山本由伸」賴謙凡強心臟 求精進拚旅外

U18世界盃棒球賽賴謙凡展現教練口中「天不怕地不怕」強心臟，昨天突破僵局制穩守2局無失分奪勝投；首度青棒國手，看到各國好手對棒球熱情，也盼再精進往旅外目標邁進。

U18世界盃棒球賽，中華隊陣中來自大溪高中的好手賴謙凡，目前為止3場登板展現特質，對中國比賽2分領先時接手中繼投2局，與德國比賽2局就上班、中繼3局飆出7K失1分；昨天超級循環賽與波多黎各，突破僵局制延長賽登板，穩守2局、1分未失，幫助球隊搶下關鍵勝利。

賴謙凡昨天賽後謙虛表示，突破僵局制可以沒有失分，不單是靠自己，還有隊友守備幫忙；投手教練邱子愷則看見賴謙凡特性，直言賴謙凡個性樂天，「上場天不怕地不怕」。

賴謙凡接受中央社記者訪問時表示，首次青棒國家隊心態很正向，享受每次比賽帶來的壓力，面對不同國家打者，持續思考不同類型打者的打擊習性；也提到世界盃開打前，對很多國家的印象多是「聽說」，實際觀察，也看到各國好手對於棒球的熱情及場上細膩度。

賴謙凡表示，從集訓期到正式比賽，在長期高強度練習與比賽下，如何維持狀態，不要起伏過大，面對比賽如何調整自己、穩定身體狀況，是目前為止最大收穫。

賴謙凡過往先發曾透露有學山本由伸動作幫助協調性，因此也被封為「大溪山本由伸」，他笑說山本由伸是自己嚮往目標，練習時候會參考投球模式，身體的感受如果好，就會運用在投球上；現在的動作沒有特別學誰，可以完整蓄力最重要。

賴謙凡國中才開始接受正規棒球訓練，目前極速飆到約151公里，他也把旅外當目標，希望在世界盃舞台投出表現，讓球探印象加分，也希望接下來升上高三持續精進，才有機會再往旅外目標前進。