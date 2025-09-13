U18世界盃／中華隊險勝波多黎各 再遇南韓

中華隊在本屆U18世界盃棒球賽遭遇場場苦戰，昨天複賽面對波多黎各隊再度陷入貧打，直到第五局、兩出局後才擠出第一支安打，鏖戰到延長9局，靠李楷棋9局下敲出再見安打，中華隊1：0險勝，複賽2勝2敗；晚上日本隊打到延長9局以6：5險勝巴拿馬隊，一併確定中華隊將在明天季軍戰與南韓隊再度過招。

中華隊由「綠島潛水艇」陳世展先發，以96球完成7局投球，僅被敲2安打、無失分，送出5次三振，雖繳出一場好投，無奈未獲任何火力支援。

面對波多黎各隊右投伊里扎里，中華隊前5.2局安打掛蛋，直到曾聖恩敲安才打破無安打比賽局面，但吳承皓接著打出右外野飛球遭到接殺，兩隊維持0：0局面。

兩隊進入延長賽突破僵局，中華隊第二任投手賴謙凡封鎖2局無失分、送出3次三振，未被敲出安打，中華隊8局下的攻勢空手而歸，9局下才由李楷棋敲出再見安打，終於結束這場苦戰。

李楷棋坦言，中華隊這次比賽打得比較悶，前一天又輸給南韓隊，但學長都勉勵大家，比賽還沒結束，贏下這一場希望把好的感覺延續下去。賴謙凡後援兩局，在突破僵局中力保不失，也是中華隊可以贏球的重要功臣，但他歸功先發投手陳世展，有他的好投，因此帶動全隊士氣。

晚上日本隊擊敗巴拿馬隊後，獎牌戰形勢提前出爐，中華隊今天在複賽最後一天面對日本隊，不論勝敗都沒有影響，中華隊將與南韓隊爭季軍，冠軍賽則由日本隊、美國隊過招。