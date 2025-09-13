亞錦賽／中華隊24人名單出爐

亞洲棒球錦標賽9月22日將在在中國大陸福建平潭開打，中華隊24人正選名單昨天出爐，其中有6位職棒選手，中信兄弟隊總教練平野惠一透露，盧孟揚原本要回一軍成為先發人選之一，但能穿上中華隊球衣是光榮的事，將先為中華隊效力。

中華隊預賽分在B組，22日起依序對上巴勒斯坦、南韓、香港隊，26、27日進行複賽，28日進行獎牌戰，名單中職棒球員有兄弟的盧孟揚、味全龍隊李致霖、統一獅隊高偉強，以及旅日的陳睦衡、張峻瑋、旅美的林盛恩，全數補強投手戰力，近期陸續報到。

盧孟揚今年開季進入一軍先發輪值，6月17日投6局失4分後下二軍，之後就持續在二軍調整，7月3日登板投2局就突然退場，當時一軍投手教練王建民曾表示有疲勞現象。

隨後9月2日，盧孟揚再次回到投手丘，先發2.2局失2分，9月11日登板2局無失分，平野惠一表示，盧孟揚重新在二軍出賽，就是因為疲勞有所恢復，「希望他加油，在那邊會有責任感、壓力在，帶著更多的自信回來。」

陳睦衡昨天搭機離開日本，繼去年亞洲青棒錦標賽後再次穿上中華隊球衣，陳睦衡表示：「我感到非常興奮。去年是18歲以下的比賽，今年則是不同層級。我想壓制實力更高的選手，展現出優異的投球表現。能夠在賽季中被允許參加代表隊，真的很感謝歐力士。」