中職／生涯首轟助兄弟點亮M13 許庭綸希望阿嬤能看到

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟許庭綸（右）敲出生涯首轟、逆轉三分砲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天以5：1擊敗樂天桃猿隊，點亮下半季封王魔術數字M13，6局上敲出逆轉三分砲的許庭綸要將這支生涯首轟獻給阿嬤，「希望她在天上可以看到。」

兄弟今天前5局無法攻略猿隊新洋投凱樂，但6局上許庭綸在2出局後轟出三分砲，將比數逆轉為3：1，而先發投手羅戈也繳出7局失1分的好投拿下勝利。

總教練平野惠一表示，畢竟是第一次遇到的投手，「下次對戰會有更多研究。」而羅戈是因對方腳程才丟掉1分，「下個半局球隊立刻就有有得分，這是好的地方。」

談到開轟的許庭綸，平野惠一坦言，今天一度猶豫是否要讓他先發，「因為家中喪事關係，他周二、周三不在球隊，但相信他會做得很好，在天堂守護的家人會給他力量。」

許庭綸透露照顧自己的阿嬤在日前過世，「她每天都會問我吃飽嗎？身體要保持健康喔。」先前應付一軍賽事下滑了2公斤，許庭綸如今已經吃了回來，體重回到83公斤。

至於能夠敲出首轟，許庭綸表示當下只想要延續攻勢，自己上壘或送回跑者，「可能有阿嬤加持。」開轟之後隊友高宇杰也對許庭綸說：「這一轟要獻給阿嬤。」首轟球拿回後想要留在家中，跟從國小到現在的首安、首轟球放在一起。

生涯首轟就在台北大巨蛋，許庭綸透露，沒有想過會是在這裡，王威晨也說是第一次看到首轟就在大巨蛋，而上場打擊前岳東華提醒「要送回分數」，繞壘回來後岳東華稱讚「真男人」。

岳東華 樂天桃猿 平野惠一

