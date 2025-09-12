中職／曾峻岳連鎖第9、10局 悍將獵鷹3連勝逼近本季最長

富邦悍將隊今天雖然由張育成的陽春砲在內的攻勢一度領先，但台鋼雄鷹展現韌性扳平，兩隊鏖戰至延長賽，悍將靠著曾峻岳連鎖2局，並在10局上用短打敲回超前分，以4：3贏球取得3連勝。

王柏融在4局下的安打為雄鷹先馳得點，不過5局上悍將就靠葉子霆內野安打、戴培峰二壘安打追平，接著周佳樂安打、林澤彬高飛犧牲打超前。

6局上張育成轟出的陽春砲稍稍拉開分差，不過6局下曾子祐敲安後，吳念庭的二壘安打追回1分，隨後他靠著顏郁軒飛球推進、陳仕朋暴投跑回追平分。

3：3狀態就一路延續到正規9局結束，10局上戴培峰、周佳樂連續兩次成功短打，送回因突破僵局制站上二壘的跑者；9局下就登板的曾峻岳跨局投球，連續2局無失分，拿下勝投也獲選生涯第2次的單場MVP。

悍將進入9月7場比賽取得4勝3敗，戰績全年第一淘汰後更是6戰4勝，3連勝以上是本季第3次，最高是6月24日至27日的4連勝。