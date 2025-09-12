中職／看龍隊挑戰一頭霧水 林子豪呆萌問蘇智傑：那你有踩嗎？

統一獅隊今天在9局下灌進4分，靠陳重羽的再見高飛犧牲打，以5：4和味全龍隊說再見，意外插曲是龍隊教頭葉君璋挑戰蘇智傑未踩三壘，許多人一頭霧水，獅隊教頭林岳平坦言上場了解，是因不懂有什麼可以被挑戰的地方。當時人在二壘上的林子豪，也是下來後才知道究竟挑戰什麼。

鋼龍此役演出7局超好投，讓龍隊一直是握有優勢的一方，戰局生變在陳冠偉把關的9局下，龍隊握有4：1領先，因1保送、2安打形成滿壘，林子豪打向中外野的飛球落地，送回2分，中外野手郭天信還發生守備瑕疵，獅隊續有二、三壘有人的機會，陳聖平安打追平，陳重羽補上再見高飛犧牲打，上演一場神奇的逆轉秀。

插曲是林子豪的二壘打送回兩名隊友，龍隊在過了一段時間後提出挑戰，林岳平當下也上場了解，他賽後解釋當時上場原因，「了解對方挑戰的項目是什麼，因為看起來是沒有一些可以被挑戰的條件，他是挑戰漏踩壘包。」

林子豪還原當下自己想法，「其實，我不知道他們在挑戰什麼。」他說回來後才問蘇智傑，「他說是挑戰他沒踩壘包，我說『啊你有嗎？』他說『有』。」