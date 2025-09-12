快訊

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

凌晨零時動工！民團抗議拆公館圓環 群眾走讀突殺入車陣

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／看龍隊挑戰一頭霧水 林子豪呆萌問蘇智傑：那你有踩嗎？

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林子豪第9局敲出關鍵安打。圖／統一獅隊提供
林子豪第9局敲出關鍵安打。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在9局下灌進4分，靠陳重羽的再見高飛犧牲打，以5：4和味全龍隊說再見，意外插曲是龍隊教頭葉君璋挑戰蘇智傑未踩三壘，許多人一頭霧水，獅隊教頭林岳平坦言上場了解，是因不懂有什麼可以被挑戰的地方。當時人在二壘上的林子豪，也是下來後才知道究竟挑戰什麼。

鋼龍此役演出7局超好投，讓龍隊一直是握有優勢的一方，戰局生變在陳冠偉把關的9局下，龍隊握有4：1領先，因1保送、2安打形成滿壘，林子豪打向中外野的飛球落地，送回2分，中外野手郭天信還發生守備瑕疵，獅隊續有二、三壘有人的機會，陳聖平安打追平，陳重羽補上再見高飛犧牲打，上演一場神奇的逆轉秀。

插曲是林子豪的二壘打送回兩名隊友，龍隊在過了一段時間後提出挑戰，林岳平當下也上場了解，他賽後解釋當時上場原因，「了解對方挑戰的項目是什麼，因為看起來是沒有一些可以被挑戰的條件，他是挑戰漏踩壘包。」

林子豪還原當下自己想法，「其實，我不知道他們在挑戰什麼。」他說回來後才問蘇智傑，「他說是挑戰他沒踩壘包，我說『啊你有嗎？』他說『有』。」

林子豪 陳重羽 蘇智傑

延伸閱讀

中職／獅隊9局下大逆轉 林岳平調度保留「1局擊倒」的機會

中職／獅隊「保送」總冠軍賽還有1劇本 餅總：我們加油、樂天加油

中職／引退賽只是儀式 林岳平：今年打到哪胡金龍就打到哪

中職／王政順再見滾地球！兄弟延長賽贏球 獅吞對戰14敗

相關新聞

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

U18世界盃棒球賽今天進入複賽第二天，中華隊面對波多黎各隊又是一場打得辛苦的戰役，兩隊廝殺到延長賽突破僵局，靠李楷棋9局...

中職／獅隊「保送」總冠軍賽還有1劇本 餅總：我們加油、樂天加油

統一獅隊靠上半季冠軍鎖定第一張季後賽門票，但能不能閃過季後挑戰賽，目前局勢還是處於不利，總教練林岳平表示，球隊目前全力拚...

亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

亞洲棒球錦標賽今年9月22日在中國福建平潭開打，今天公布24人正選名單，納入6位職棒投手，其中包括旅日的陳睦衡、張峻瑋，...

中職／生涯首轟助兄弟點亮M13 許庭綸希望阿嬤能看到

中信兄弟隊今天以5：1擊敗樂天桃猿隊，點亮下半季封王魔術數字M13，6局上敲出逆轉三分砲的許庭綸要將這支生涯首轟獻給阿嬤...

中職／曾峻岳連鎖第9、10局 悍將獵鷹3連勝逼近本季最長

富邦悍將隊今天雖然由張育成的陽春砲在內的攻勢一度領先，但台鋼雄鷹展現韌性扳平，兩隊鏖戰至延長賽，悍將靠著曾峻岳連鎖2局，...

中職／看龍隊挑戰一頭霧水 林子豪呆萌問蘇智傑：那你有踩嗎？

統一獅隊今天在9局下灌進4分，靠陳重羽的再見高飛犧牲打，以5：4和味全龍隊說再見，意外插曲是龍隊教頭葉君璋挑戰蘇智傑未踩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。