中職／獅隊9局下大逆轉 林岳平調度保留「1局擊倒」的機會

統一獅隊今天在9局下演出絕地大反攻，一口氣灌進4分逆轉戰局，以5：4擊敗味全龍隊，總教練林岳平指出，前面完全遭到鋼龍封鎖，打線不順的情況下，在代打安排上保留可以一局擊倒對手的機會。

龍隊洋投鋼龍二度叩關生涯50勝，前5局讓獅隊的安打掛蛋，直到第6局面對首位打者林祖傑，與他纏鬥11球，被他敲出一支沿著三壘邊線滾不出線的內野安打，打破無安打比賽局面。鋼龍續投第8局，被林子豪敲安後，換上林凱威接手，林佳緯二壘打幫助獅隊破蛋，鋼龍最終留下7局被敲2安打、失1分，送出6次三振。

面對獅隊洋投飛力獅，曾聖安第2局敲陽春砲，第4局連兩保送開局，帶給龍隊另一次機會，曾聖安短打推進成功後，飛力獅暴投奉送分數，接著第6局曾聖安二壘打、蔣少宏一壘打串連再下一城，讓飛力獅最終以6局失3分收工；朱育賢第8局再以陽春砲狙擊辛俊昇。

戰局生變在陳冠偉把關的9局下，龍隊握有4：1領先，因1保送、2安打形成滿壘，林子豪打向中外野的飛球落地，送回2分，中外野手郭天信還發生守備瑕疵，獅隊續有二、三壘有人的機會，陳聖平安打追平，陳重羽補上再見高飛犧牲打，上演一場神奇的逆轉秀。

林岳平指出，鋼龍今天投球的位置，讓獅隊很難發揮，尤其是他的內角卡特球，很難掌握到有效擊球，「第8局得到那一分，讓攻勢活絡起來。」他也提到，知道今天打線不是那麼順，在後續代打安排上，保留一局擊倒對手的機會，「第八局換上聖平再換佳緯，把最好的打線都排上去，陳鏞基也上去，今天來看是鏞基的選球開啟嗆司。」