U18世界盃／台灣13日迎戰日本 先發投手二刀張乙安

U18世界盃棒球賽台灣隊今天擊敗波多黎各、巴拿馬晚間不敵日本，台灣確定將與韓國打季軍戰；明天超級循環賽最後一戰與地主日本交手，台灣隊派出「二刀」張乙安扛先發投手。

U18世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）台灣今天延長賽擊敗波多黎各，日本晚場比賽延長賽9局擊敗巴拿馬，美國則以1比0擊敗韓國，也確定晉級關係，美國將與日本打冠軍戰，台灣季軍戰再與韓國碰頭。

明天超級循環賽最後一戰台灣迎戰目前全勝的地主日本隊，比賽將於台灣時間下午5時30分開打，比賽無關晉級，台灣隊派出二刀好手張乙安先發。

張乙安以內野手身分入選，但在母隊穀保家商時就是投打二刀出賽，一開始在台灣隊戰力規劃上，也有設定張乙安在世界盃可能會登板。

張乙安在國內國手選拔賽玉山盃青棒賽代表新北市出賽，在關鍵4強戰與桃園市交手，投打俱佳，單場4安3打點，後援3.2局穩守，率隊延長賽搶勝晉級；張乙安投手出賽最快球速約144公里。

日本隊明天則派出左投手下重賢慎先發，下重賢慎預賽曾對古巴先發，投4局被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，拿下勝投。