快訊

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

凌晨零時動工！民團抗議拆公館圓環 群眾走讀突殺入車陣

U18世界盃／台灣13日迎戰日本 先發投手二刀張乙安

中央社／ 沖繩12日電

U18世界盃棒球賽台灣隊今天擊敗波多黎各、巴拿馬晚間不敵日本，台灣確定將與韓國打季軍戰；明天超級循環賽最後一戰與地主日本交手，台灣隊派出「二刀」張乙安扛先發投手。

U18世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）台灣今天延長賽擊敗波多黎各，日本晚場比賽延長賽9局擊敗巴拿馬，美國則以1比0擊敗韓國，也確定晉級關係，美國將與日本打冠軍戰，台灣季軍戰再與韓國碰頭。

明天超級循環賽最後一戰台灣迎戰目前全勝的地主日本隊，比賽將於台灣時間下午5時30分開打，比賽無關晉級，台灣隊派出二刀好手張乙安先發。

張乙安以內野手身分入選，但在母隊穀保家商時就是投打二刀出賽，一開始在台灣隊戰力規劃上，也有設定張乙安在世界盃可能會登板。

張乙安在國內國手選拔賽玉山盃青棒賽代表新北市出賽，在關鍵4強戰與桃園市交手，投打俱佳，單場4安3打點，後援3.2局穩守，率隊延長賽搶勝晉級；張乙安投手出賽最快球速約144公里。

日本隊明天則派出左投手下重賢慎先發，下重賢慎預賽曾對古巴先發，投4局被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，拿下勝投。

棒球 日本隊 穀保家商

延伸閱讀

U18世界盃／延長賽敲再見安 李楷棋：微笑面對就會有好結果

U18世界盃／延長賽2局穩守沒失分 賴謙凡：勝利不單靠個人

U18世界盃／陳世展完美7局0失分退場落淚 感謝自己沒放棄

U18世界盃／後援抗韓出賽數太多？王奕翔：教練團調度沒問題

相關新聞

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

U18世界盃棒球賽今天進入複賽第二天，中華隊面對波多黎各隊又是一場打得辛苦的戰役，兩隊廝殺到延長賽突破僵局，靠李楷棋9局...

中職／獅隊「保送」總冠軍賽還有1劇本 餅總：我們加油、樂天加油

統一獅隊靠上半季冠軍鎖定第一張季後賽門票，但能不能閃過季後挑戰賽，目前局勢還是處於不利，總教練林岳平表示，球隊目前全力拚...

亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

亞洲棒球錦標賽今年9月22日在中國福建平潭開打，今天公布24人正選名單，納入6位職棒投手，其中包括旅日的陳睦衡、張峻瑋，...

中職／生涯首轟助兄弟點亮M13 許庭綸希望阿嬤能看到

中信兄弟隊今天以5：1擊敗樂天桃猿隊，點亮下半季封王魔術數字M13，6局上敲出逆轉三分砲的許庭綸要將這支生涯首轟獻給阿嬤...

中職／曾峻岳連鎖第9、10局 悍將獵鷹3連勝逼近本季最長

富邦悍將隊今天雖然由張育成的陽春砲在內的攻勢一度領先，但台鋼雄鷹展現韌性扳平，兩隊鏖戰至延長賽，悍將靠著曾峻岳連鎖2局，...

中職／看龍隊挑戰一頭霧水 林子豪呆萌問蘇智傑：那你有踩嗎？

統一獅隊今天在9局下灌進4分，靠陳重羽的再見高飛犧牲打，以5：4和味全龍隊說再見，意外插曲是龍隊教頭葉君璋挑戰蘇智傑未踩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。