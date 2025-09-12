中職／羅戈7局鎮壓桃猿 許庭綸生涯首轟助攻逆轉勝

中信兄弟隊先發投手羅戈7局失1分非責失的表現等到隊友援護，去年選秀第一指名許庭綸敲出生涯首轟、一發逆轉三分砲，幫助兄弟以5：1擊敗樂天桃猿隊，對戰猿隊7連勝、羅戈對猿隊4連勝。

羅戈今年前半段的低援護率讓他獲得「悲情」稱號，不過本季前面對戰猿隊3場先發全部拿下勝投，今天也不例外，雖然5局下余德龍敲出二壘安打後，因為捕逸上三壘，隨後成晉觸擊形成的巧妙內野安打掉1分，但隊友支援來得及時。

6局上許基宏四壞、江坤宇觸身球，2出局後許庭綸敲出左外野全壘打，三分砲逆轉為3：1，也是他加入職棒第40場出賽敲出生涯首轟。

7局上江坤宇在滿壘時的2分打點安打擴大領先，羅戈有了援護也一路投完7局，被敲6支安打，丟掉1分非責失，另有6次三振，防禦率下降到2.05，收下本季第10勝。

猿隊「開箱」新洋投凱樂，生涯初登板僅被敲出3支安打無失分，無關勝負，雖然投出4次三振，但也有3次四壞保送，控球有待修正。