聽新聞
0:00 / 0:00
中職／羅戈7局鎮壓桃猿 許庭綸生涯首轟助攻逆轉勝
中信兄弟隊先發投手羅戈7局失1分非責失的表現等到隊友援護，去年選秀第一指名許庭綸敲出生涯首轟、一發逆轉三分砲，幫助兄弟以5：1擊敗樂天桃猿隊，對戰猿隊7連勝、羅戈對猿隊4連勝。
羅戈今年前半段的低援護率讓他獲得「悲情」稱號，不過本季前面對戰猿隊3場先發全部拿下勝投，今天也不例外，雖然5局下余德龍敲出二壘安打後，因為捕逸上三壘，隨後成晉觸擊形成的巧妙內野安打掉1分，但隊友支援來得及時。
6局上許基宏四壞、江坤宇觸身球，2出局後許庭綸敲出左外野全壘打，三分砲逆轉為3：1，也是他加入職棒第40場出賽敲出生涯首轟。
7局上江坤宇在滿壘時的2分打點安打擴大領先，羅戈有了援護也一路投完7局，被敲6支安打，丟掉1分非責失，另有6次三振，防禦率下降到2.05，收下本季第10勝。
猿隊「開箱」新洋投凱樂，生涯初登板僅被敲出3支安打無失分，無關勝負，雖然投出4次三振，但也有3次四壞保送，控球有待修正。
兄弟對戰樂天桃猿寫下7連勝，球團史對戰單一球隊最長紀錄為9連勝，2014年4月17日至5月18日、2017年6月25日至8月5日，兩度都是對Lamigo桃猿隊寫下，隊史最長則是1996年對統一獅隊的10連勝。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言