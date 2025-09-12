快訊

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

凌晨零時動工！民團抗議拆公館圓環 群眾走讀突殺入車陣

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／羅戈7局鎮壓桃猿 許庭綸生涯首轟助攻逆轉勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟許庭綸敲出生涯首轟、逆轉三分砲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟許庭綸敲出生涯首轟、逆轉三分砲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊先發投手羅戈7局失1分非責失的表現等到隊友援護，去年選秀第一指名許庭綸敲出生涯首轟、一發逆轉三分砲，幫助兄弟以5：1擊敗樂天桃猿隊，對戰猿隊7連勝、羅戈對猿隊4連勝。

羅戈今年前半段的低援護率讓他獲得「悲情」稱號，不過本季前面對戰猿隊3場先發全部拿下勝投，今天也不例外，雖然5局下余德龍敲出二壘安打後，因為捕逸上三壘，隨後成晉觸擊形成的巧妙內野安打掉1分，但隊友支援來得及時。

6局上許基宏四壞、江坤宇觸身球，2出局後許庭綸敲出左外野全壘打，三分砲逆轉為3：1，也是他加入職棒第40場出賽敲出生涯首轟。

7局上江坤宇在滿壘時的2分打點安打擴大領先，羅戈有了援護也一路投完7局，被敲6支安打，丟掉1分非責失，另有6次三振，防禦率下降到2.05，收下本季第10勝。

猿隊「開箱」新洋投凱樂，生涯初登板僅被敲出3支安打無失分，無關勝負，雖然投出4次三振，但也有3次四壞保送，控球有待修正。

兄弟對戰樂天桃猿寫下7連勝，球團史對戰單一球隊最長紀錄為9連勝，2014年4月17日至5月18日、2017年6月25日至8月5日，兩度都是對Lamigo桃猿隊寫下，隊史最長則是1996年對統一獅隊的10連勝。

中信兄弟先發投手羅戈。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟先發投手羅戈。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟許庭綸敲出生涯首轟、逆轉三分砲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟許庭綸敲出生涯首轟、逆轉三分砲。圖／中信兄弟隊提供

羅戈 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

中職／王政順再見滾地球！兄弟延長賽贏球 獅吞對戰14敗

中職／羅戈挨三分砲回穩繳優質先發 擺脫悲情奪8月首勝

中職／江坤宇讚「牽制教科書」 蔡齊哲默默逼近中職紀錄

相關新聞

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

U18世界盃棒球賽今天進入複賽第二天，中華隊面對波多黎各隊又是一場打得辛苦的戰役，兩隊廝殺到延長賽突破僵局，靠李楷棋9局...

中職／獅隊「保送」總冠軍賽還有1劇本 餅總：我們加油、樂天加油

統一獅隊靠上半季冠軍鎖定第一張季後賽門票，但能不能閃過季後挑戰賽，目前局勢還是處於不利，總教練林岳平表示，球隊目前全力拚...

亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

亞洲棒球錦標賽今年9月22日在中國福建平潭開打，今天公布24人正選名單，納入6位職棒投手，其中包括旅日的陳睦衡、張峻瑋，...

中職／生涯首轟助兄弟點亮M13 許庭綸希望阿嬤能看到

中信兄弟隊今天以5：1擊敗樂天桃猿隊，點亮下半季封王魔術數字M13，6局上敲出逆轉三分砲的許庭綸要將這支生涯首轟獻給阿嬤...

中職／曾峻岳連鎖第9、10局 悍將獵鷹3連勝逼近本季最長

富邦悍將隊今天雖然由張育成的陽春砲在內的攻勢一度領先，但台鋼雄鷹展現韌性扳平，兩隊鏖戰至延長賽，悍將靠著曾峻岳連鎖2局，...

中職／看龍隊挑戰一頭霧水 林子豪呆萌問蘇智傑：那你有踩嗎？

統一獅隊今天在9局下灌進4分，靠陳重羽的再見高飛犧牲打，以5：4和味全龍隊說再見，意外插曲是龍隊教頭葉君璋挑戰蘇智傑未踩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。