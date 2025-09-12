快訊

關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

U18世界盃／中華隊季軍戰再逢南韓 中斷連3屆爭冠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊將在後天季軍戰面對南韓隊。圖／中華棒協提供
中華隊將在後天季軍戰面對南韓隊。圖／中華棒協提供

U18世界盃棒球賽今天晚場賽事落幕，美國隊以1：０擊敗南韓隊，日本隊打到延長9局，驚險以6：5擊敗巴拿馬隊，也讓後天獎牌戰形勢提前出爐，冠軍賽上演日美大戰，中華隊則於季軍戰碰上南韓隊，中斷連3屆進入冠軍賽。

中華隊今天靠李楷棋9局下敲出再見安打，以1：0險勝波多黎各隊，但能不能保住打冠軍賽的生機，還要看晚場賽事臉色，巴拿馬前5局握有1：0領先，延長8局上攻下4分，眼看都要撂倒日本，但都被日本追回，9局下岡部飛雄馬執行強迫取分成功，搶下再見分。

日本隊握有4勝0敗，確定挺進冠軍賽，美國隊3勝1敗，面對目前2勝2敗的南韓、中華隊都有對戰優勢，因此也確定美國搶下另一張冠軍賽門票。此外，中華隊、南韓隊面對目前1勝3敗的波多黎各也都取勝，因此確定季軍賽就是台韓大戰。

中華隊明天在複賽最後一天碰上日本隊，不論勝敗，對獎牌戰戲碼並無影響。

中華隊 日本隊 美國隊

延伸閱讀

中職／原本期待盧孟揚一軍先發 平野惠一：入選中華隊是光榮

U18世界盃／大家放心！沈鈺傑緊盯3猿將調度 透露歸建計畫

U18世界盃棒球賽程、比分與戰績表 中華隊挺進複賽！

亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

相關新聞

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

U18世界盃棒球賽今天進入複賽第二天，中華隊面對波多黎各隊又是一場打得辛苦的戰役，兩隊廝殺到延長賽突破僵局，靠李楷棋9局...

中職／獅隊「保送」總冠軍賽還有1劇本 餅總：我們加油、樂天加油

統一獅隊靠上半季冠軍鎖定第一張季後賽門票，但能不能閃過季後挑戰賽，目前局勢還是處於不利，總教練林岳平表示，球隊目前全力拚...

亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

亞洲棒球錦標賽今年9月22日在中國福建平潭開打，今天公布24人正選名單，納入6位職棒投手，其中包括旅日的陳睦衡、張峻瑋，...

U18世界盃／中華隊季軍戰再逢南韓 中斷連3屆爭冠

U18世界盃棒球賽今天晚場賽事落幕，美國隊以1：０擊敗南韓隊，日本隊打到延長9局，驚險以6：5擊敗巴拿馬隊，也讓後天獎牌...

中職／人體工學椅SIDIZ強勢登台 攜手猿隊啟動大巨蛋主題日

韓國人體工學椅品牌 SIDIZ 今日正式宣布進軍台灣市場，與樂天桃猿隊、運動串流平台 DAZN合作，於12日於台北大巨蛋...

中職／鈴木駿輔指定新莊置物櫃交給他 林培緯揭露觸身球牽起的友情

新莊棒球場今天迎接2619天來第一場沒有富邦悍將隊的中職比賽，統一獅隊林培緯一進到一壘側休息室，就看到署名給自己的置物櫃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。