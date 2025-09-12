聽新聞
U18世界盃／中華隊季軍戰再逢南韓 中斷連3屆爭冠
U18世界盃棒球賽今天晚場賽事落幕，美國隊以1：０擊敗南韓隊，日本隊打到延長9局，驚險以6：5擊敗巴拿馬隊，也讓後天獎牌戰形勢提前出爐，冠軍賽上演日美大戰，中華隊則於季軍戰碰上南韓隊，中斷連3屆進入冠軍賽。
中華隊今天靠李楷棋9局下敲出再見安打，以1：0險勝波多黎各隊，但能不能保住打冠軍賽的生機，還要看晚場賽事臉色，巴拿馬前5局握有1：0領先，延長8局上攻下4分，眼看都要撂倒日本，但都被日本追回，9局下岡部飛雄馬執行強迫取分成功，搶下再見分。
日本隊握有4勝0敗，確定挺進冠軍賽，美國隊3勝1敗，面對目前2勝2敗的南韓、中華隊都有對戰優勢，因此也確定美國搶下另一張冠軍賽門票。此外，中華隊、南韓隊面對目前1勝3敗的波多黎各也都取勝，因此確定季軍賽就是台韓大戰。
中華隊明天在複賽最後一天碰上日本隊，不論勝敗，對獎牌戰戲碼並無影響。
