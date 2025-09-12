2025新北U12少棒錦標賽 北市福林國小奪冠

2025新北富邦全國U12棒球錦標賽今天在重新壘球場舉行冠軍戰，台北市福林國小以13比2，擊敗台東縣卑南國小，勇奪冠軍金盃與新台幣8萬元獎品。

新北市府體育局發布新聞表示，2025新北富邦全國U12棒球錦標賽，由富邦金控冠名贊助，號召全台24支菁英少棒隊伍齊聚新北。

歷經8日至12日，5天40場比賽，最終由北市福林國小奪冠，亞軍台東縣卑南國小、季軍台南市崇學國小、殿軍台北市東園國小。

個人獎方面，打擊獎由福林國小張雨齊、陳皇碩與崇學國小曾辰恩分列前三；全壘打獎為屏東縣大平國小陳恩宇；打點王福林國小徐宇炫；投手獎卑南國小簡子翔；美技獎東園國小林郁宸；教練獎福林國小林閔建。MVP則由福林國小張雨齊摘下。

體育局表示，參賽隊伍包括今年威廉波特少棒賽冠軍台北市東園國小、2024年威廉波特少棒賽亞軍桃園市龜山國小、2022年威廉波特少棒賽季軍的台北市福林國小，及勁旅卑南國小、中平國小等，陣容星光閃閃。

體育局表示，透過企業支持，能更深耕基層棒球並打造特色賽事品牌。比賽於重新壘球場A、B及重新棒球場三地開打，高強度比賽除能精進技術，也讓球員彼此交流累積實戰經驗，未來在國際賽事更有利爭取佳績，12月將接續舉辦新北富邦國際城市U18棒球邀請賽。