2025新北U12少棒錦標賽 北市福林國小奪冠

中央社／ 新北12日電

2025新北富邦全國U12棒球錦標賽今天在重新壘球場舉行冠軍戰，台北市福林國小以13比2，擊敗台東縣卑南國小，勇奪冠軍金盃與新台幣8萬元獎品。

新北市府體育局發布新聞表示，2025新北富邦全國U12棒球錦標賽，由富邦金控冠名贊助，號召全台24支菁英少棒隊伍齊聚新北。

歷經8日至12日，5天40場比賽，最終由北市福林國小奪冠，亞軍台東縣卑南國小、季軍台南市崇學國小、殿軍台北市東園國小。

個人獎方面，打擊獎由福林國小張雨齊、陳皇碩與崇學國小曾辰恩分列前三；全壘打獎為屏東縣大平國小陳恩宇；打點王福林國小徐宇炫；投手獎卑南國小簡子翔；美技獎東園國小林郁宸；教練獎福林國小林閔建。MVP則由福林國小張雨齊摘下。

體育局表示，參賽隊伍包括今年威廉波特少棒賽冠軍台北市東園國小、2024年威廉波特少棒賽亞軍桃園市龜山國小、2022年威廉波特少棒賽季軍的台北市福林國小，及勁旅卑南國小、中平國小等，陣容星光閃閃。

體育局表示，透過企業支持，能更深耕基層棒球並打造特色賽事品牌。比賽於重新壘球場A、B及重新棒球場三地開打，高強度比賽除能精進技術，也讓球員彼此交流累積實戰經驗，未來在國際賽事更有利爭取佳績，12月將接續舉辦新北富邦國際城市U18棒球邀請賽。

棒球 威廉波特

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

U18世界盃棒球賽今天進入複賽第二天，中華隊面對波多黎各隊又是一場打得辛苦的戰役，兩隊廝殺到延長賽突破僵局，靠李楷棋9局...

中職／獅隊「保送」總冠軍賽還有1劇本 餅總：我們加油、樂天加油

統一獅隊靠上半季冠軍鎖定第一張季後賽門票，但能不能閃過季後挑戰賽，目前局勢還是處於不利，總教練林岳平表示，球隊目前全力拚...

亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

亞洲棒球錦標賽今年9月22日在中國福建平潭開打，今天公布24人正選名單，納入6位職棒投手，其中包括旅日的陳睦衡、張峻瑋，...

中職／人體工學椅SIDIZ強勢登台 攜手猿隊啟動大巨蛋主題日

韓國人體工學椅品牌 SIDIZ 今日正式宣布進軍台灣市場，與樂天桃猿隊、運動串流平台 DAZN合作，於12日於台北大巨蛋...

中職／鈴木駿輔指定新莊置物櫃交給他 林培緯揭露觸身球牽起的友情

新莊棒球場今天迎接2619天來第一場沒有富邦悍將隊的中職比賽，統一獅隊林培緯一進到一壘側休息室，就看到署名給自己的置物櫃...

中職／兄弟傷兵潮好消息 陳俊秀「偷偷拉到」傷癒重返一軍

中信兄弟隊近期傷兵不斷，但今天有了好消息，背部拉傷的陳俊秀重返一軍，今天扛起先發第3棒、指定打擊，總教練平野惠一說：「不...

