快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／人體工學椅SIDIZ強勢登台 攜手猿隊啟動大巨蛋主題日

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
韓國人體工學椅品牌 SIDIZ 與樂天桃猿隊、運動串流平台 DAZN合作舉辦主題日，母公司 FURSYS 集團執行長孫太熙（中）擔任開球嘉賓。圖／DAZN提供
韓國人體工學椅品牌 SIDIZ 與樂天桃猿隊、運動串流平台 DAZN合作舉辦主題日，母公司 FURSYS 集團執行長孫太熙（中）擔任開球嘉賓。圖／DAZN提供

韓國人體工學椅品牌 SIDIZ 今日正式宣布進軍台灣市場，與樂天桃猿隊、運動串流平台 DAZN合作，於12日於台北大巨蛋舉辦「SIDIZ 坐享進化 · 猿氣開戰」主題日，母公司 FURSYS 集團執行長孫太熙擔任開球嘉賓。

賽前記者會上，孫太熙表示：「SIDIZ 的品牌核心包含專業坐感、熱血年輕、持續進步三大特色，這些特質與棒球運動精神高度契合。能在台灣最具代表性的國民運動殿堂台北大巨蛋，與樂天桃猿及 DAZN 攜手合作，對 SIDIZ 而言是極具意義的重要里程碑。」

SIDIZ 在韓國長年穩居市場第一，其代表作 T50 人體工學椅銷售量已突破 200 萬張，被譽為「國民人體工學椅」，亦成功拓展至美國、歐洲及亞太超過50個國家，持續將「專業坐感」與「年輕熱情」帶入全球多元運動與生活場域。

本次主題日特別邀請 Rakuten Girls 樂天女孩帶來結合 SIDIZ 椅子設計的專屬舞蹈演出，展現品牌活力。來自韓國的啦啦隊成員禹洙漢表示：「SIDIZ 椅子能減少疲勞並提升專注度，在韓國代表專業與舒適，很榮幸能在台灣棒球舞台與此品牌攜手合作。」

剛結束美國巡演的若潼，即將迎來個人演唱會。她笑說：「長時間練唱與規劃演出需要一張好椅子支撐，SIDIZ 椅子讓我能更專注、更不容易疲勞，非常適合學生、上班族及表演者，如果能把這張椅子搬到練團室，我一定會天天使用！」

SIDIZ 長期積極布局國際體育舞台，攜手英超熱刺隊，將「專業坐感」帶入足球賽事。本次台灣市場啟動計畫，不僅是品牌在地深耕的起點，更進一步彰顯 SIDIZ 結合運動場域與生活應用的企圖。

同時，SIDIZ 邀請樂天桃猿投手陳冠宇拍攝社群影片，以球員視角展現「專業坐感」與「專注表現」之間的關聯，進一步觸及年輕族群，孫太熙表示：「我們期望 SIDIZ 成為台灣消費者生活的一部分，無論是球迷、學生或職場工作者，都能透過 SIDIZ 椅子獲得更佳的舒適與專注體驗。」

韓國人體工學椅品牌 SIDIZ 與樂天桃猿隊、運動串流平台 DAZN合作舉辦主題日，母公司 FURSYS 集團執行長孫太熙擔任開球嘉賓。圖／DAZN提供
韓國人體工學椅品牌 SIDIZ 與樂天桃猿隊、運動串流平台 DAZN合作舉辦主題日，母公司 FURSYS 集團執行長孫太熙擔任開球嘉賓。圖／DAZN提供
韓國人體工學椅品牌 SIDIZ 與樂天桃猿隊、運動串流平台 DAZN合作舉辦主題日，母公司 FURSYS 集團執行長孫太熙（右一）擔任開球嘉賓。圖／DAZN提供
韓國人體工學椅品牌 SIDIZ 與樂天桃猿隊、運動串流平台 DAZN合作舉辦主題日，母公司 FURSYS 集團執行長孫太熙（右一）擔任開球嘉賓。圖／DAZN提供

棒球 國民 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／獅隊「保送」總冠軍賽還有1劇本 餅總：我們加油、樂天加油

彰化彰南運動中心將遴選長期營運商 舊廠商提訴訟

中職／林哲瑄2016「彈」出生涯年 新竹驚天一撲催生球場審查SOP

亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

相關新聞

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

U18世界盃棒球賽今天進入複賽第二天，中華隊面對波多黎各隊又是一場打得辛苦的戰役，兩隊廝殺到延長賽突破僵局，靠李楷棋9局...

中職／獅隊「保送」總冠軍賽還有1劇本 餅總：我們加油、樂天加油

統一獅隊靠上半季冠軍鎖定第一張季後賽門票，但能不能閃過季後挑戰賽，目前局勢還是處於不利，總教練林岳平表示，球隊目前全力拚...

亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

亞洲棒球錦標賽今年9月22日在中國福建平潭開打，今天公布24人正選名單，納入6位職棒投手，其中包括旅日的陳睦衡、張峻瑋，...

中職／人體工學椅SIDIZ強勢登台 攜手猿隊啟動大巨蛋主題日

韓國人體工學椅品牌 SIDIZ 今日正式宣布進軍台灣市場，與樂天桃猿隊、運動串流平台 DAZN合作，於12日於台北大巨蛋...

中職／鈴木駿輔指定新莊置物櫃交給他 林培緯揭露觸身球牽起的友情

新莊棒球場今天迎接2619天來第一場沒有富邦悍將隊的中職比賽，統一獅隊林培緯一進到一壘側休息室，就看到署名給自己的置物櫃...

中職／兄弟傷兵潮好消息 陳俊秀「偷偷拉到」傷癒重返一軍

中信兄弟隊近期傷兵不斷，但今天有了好消息，背部拉傷的陳俊秀重返一軍，今天扛起先發第3棒、指定打擊，總教練平野惠一說：「不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。