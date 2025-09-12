中職／人體工學椅SIDIZ強勢登台 攜手猿隊啟動大巨蛋主題日

韓國人體工學椅品牌 SIDIZ 今日正式宣布進軍台灣市場，與樂天桃猿隊、運動串流平台 DAZN合作，於12日於台北大巨蛋舉辦「SIDIZ 坐享進化 · 猿氣開戰」主題日，母公司 FURSYS 集團執行長孫太熙擔任開球嘉賓。

賽前記者會上，孫太熙表示：「SIDIZ 的品牌核心包含專業坐感、熱血年輕、持續進步三大特色，這些特質與棒球運動精神高度契合。能在台灣最具代表性的國民運動殿堂台北大巨蛋，與樂天桃猿及 DAZN 攜手合作，對 SIDIZ 而言是極具意義的重要里程碑。」

SIDIZ 在韓國長年穩居市場第一，其代表作 T50 人體工學椅銷售量已突破 200 萬張，被譽為「國民人體工學椅」，亦成功拓展至美國、歐洲及亞太超過50個國家，持續將「專業坐感」與「年輕熱情」帶入全球多元運動與生活場域。

本次主題日特別邀請 Rakuten Girls 樂天女孩帶來結合 SIDIZ 椅子設計的專屬舞蹈演出，展現品牌活力。來自韓國的啦啦隊成員禹洙漢表示：「SIDIZ 椅子能減少疲勞並提升專注度，在韓國代表專業與舒適，很榮幸能在台灣棒球舞台與此品牌攜手合作。」

剛結束美國巡演的若潼，即將迎來個人演唱會。她笑說：「長時間練唱與規劃演出需要一張好椅子支撐，SIDIZ 椅子讓我能更專注、更不容易疲勞，非常適合學生、上班族及表演者，如果能把這張椅子搬到練團室，我一定會天天使用！」

SIDIZ 長期積極布局國際體育舞台，攜手英超熱刺隊，將「專業坐感」帶入足球賽事。本次台灣市場啟動計畫，不僅是品牌在地深耕的起點，更進一步彰顯 SIDIZ 結合運動場域與生活應用的企圖。