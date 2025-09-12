中職／鈴木駿輔指定新莊置物櫃交給他 林培緯揭露觸身球牽起的友情

新莊棒球場今天迎接2619天來第一場沒有富邦悍將隊的中職比賽，統一獅隊林培緯一進到一壘側休息室，就看到署名給自己的置物櫃，來自悍將日籍洋投鈴木駿輔，揭露一條不為人知的友情線。

悍將2018年進駐新莊棒球場後，至今天賽前共進行462場例行賽，其中453場為悍將主場，另外9場皆為獅隊主場，而其中8場客隊為悍將，唯一例外為2018年7月12日對手為中信兄弟隊，今天起的3連戰是時隔2619天「新莊城堡」出現沒有悍將的賽事。

獅隊先前在7月、8月都曾借用新莊，但因對手都是悍將，悍將維持使用原本的一壘側休息室；這回悍將離家作戰，獅隊在新莊面對龍隊，由獅隊使用一壘側休息室，悍將選手清空置物櫃歡迎獅子軍的到來，鈴木駿輔更留下字條給林培緯，寫著已經幫他整理好置物櫃，「記得打掃乾淨後要還給我喔！」

林培緯今天一進到休息室，林佳緯就跟他說：「你位置在這裡」，他看到整間休息室裡唯獨一個置物櫃有留字條，走近一看發現是自己名字，「喔～鈴木，那就不意外，想說好啊！那我就坐這裡。」

林培緯揭曉兩人的交情由來，因為自己近兩年休賽季都在全越位於三峽的訓練中心自主訓練，而鈴木去年結束與樂天桃猿隊的合約後就在全越成棒隊出賽。林培緯笑說，兩人在二軍過招時，自己挨了觸身球，所以當時一碰到面，就開玩笑說：「你都只會丟我，不敢丟給我打。」鈴木從那時開始就一直說要和他在一軍對決，從去年一路說到現在。

鈴木駿輔今年展現更勝去年的戰力，林培緯也觀察到，「他去年控球比較不穩定，人家比較好鎖定他某一種球種，今年多了一顆他那顆指叉後，刻意把弧度變小，出手和直球很像，讓打者不好分辨，加上今年控球又變很好。」