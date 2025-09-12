中職／原本期待盧孟揚一軍先發 平野惠一：入選中華隊是光榮

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟先發投手盧孟揚。記者蘇健忠／攝影
中信兄弟先發投手盧孟揚。記者蘇健忠／攝影

亞洲棒球錦標賽將在9月22日開打，今天公布24人正選名單中，中信兄弟投手盧孟揚入列，先前在二軍曾遇到疲勞問題，總教練平野惠一指出，盧孟揚狀態已經恢復，原本甚至納入一軍先發人選，只不過能穿上中華隊是光榮。

盧孟揚今年開季進入一軍先發輪值，6月17日投6局失4分後下二軍，之後就持續在二軍調整，7月3日登板投2局就突然退場，當時一軍投手教練王建民曾表示，因春訓開始負擔的局數較多，因此有疲勞現象。

隨後在9月2日盧孟揚再次回到投手丘，先發2.2局失2分，9月11日登板2局無失分，平野惠一表示，盧孟揚重新在二軍出賽，就是因為疲勞有所恢復，「原本期待一軍先發，但中華隊球衣是件光榮的事。」

盧孟揚今天被列入亞錦賽的參戰名單中，同為職棒球員的還有味全龍隊李致霖、統一獅隊高偉強，以及旅日的陳睦衡、張峻瑋，以及旅美的林盛恩。

平野惠一也表示：「希望他加油，在那邊會有責任感、壓力在，希望他帶著更多的自信回來。」

盧孟揚 中華隊 平野惠一

