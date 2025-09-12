U18世界盃／延長賽敲再見安 李楷棋：微笑面對就會有好結果

快訊

中央社／ 沖繩12日電
U18世界盃棒球賽台灣隊12日與波多黎各隊交手，台灣延長賽第9局靠著李楷棋（前右2）敲出再見安，終場以1比0搶勝、保住4強生機，賽後隊友衝上前慶祝。中央社
U18世界盃棒球賽台灣今天與波多黎各交手，李楷棋3局錯過得點圈建功機會，調整心態「微笑面對」，延長賽9局當英雄，敲出再見安率隊以1比0搶下重要勝利。

U18世界盃棒球賽台灣隊超級循環賽今天與波多黎各交手，李楷棋棒次往前挪到2棒，3局下一度有二、三壘有人機會，李楷棋敲出滾地球出局，錯失得分契機。

所幸在突破僵局制延長賽9局下，台灣隊先發動雙盜壘戰術攻占得點圈，這回李楷棋當英雄，敲出中外野方向再見安，幫助球隊搶勝。

李楷棋表示，9局打席一開始教練團就有提醒，對方內野採百分百趨前守備，先讓跑者搶進壘包，之後讓他打擊自由發揮，當時想法就是還沒有人出局，後面棒次有很強的學長，策略是把球打整顆、打強勁，結果順其自然。

U18世界盃棒球賽台灣隊複賽第2戰靠著李楷棋（左）延長賽第9局敲出再見安打，率隊以1比0搶下關鍵一勝。賽後隊友王奕翔（右）朝李楷棋灑水慶祝。中央社
李楷棋也提到，今天有得點圈有人機會沒有把握住，也一直告訴自己，比賽還在進行中，9局有機會時又輪到他，「微笑面對就會有好結果」。

李楷棋表示，這次比賽打得比較悶，昨天又輸掉關鍵比賽，但學長們都出來喊話，勉勵大家比賽還沒有結束，今天贏球氣氛變好，也希望好的感覺可以維持下去。

昨天與韓國隊比賽，游擊手許書誠首局守備狀況多提前退場，由李楷棋接替守游擊，他表示，接連守備失誤感覺有點讓許書誠產生恐懼，但也有一直鼓勵他，過去就過去了，學長們也會鼓勵許書誠不要怕，「今天許書誠游擊守備表現很好、替球隊守下很多球。」

棒球 韓國隊

