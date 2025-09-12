快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟二軍傷兵多到取消賽事 平野惠一：一軍也滿多…

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟球團因二軍傷兵過多導致人手不足，明日二軍例行賽賽事宣告取消。中央社
中信兄弟球團因二軍傷兵過多導致人手不足，明日二軍例行賽賽事宣告取消。中央社

中信兄弟球團因二軍傷兵過多導致人手不足，明日二軍例行賽賽事宣告取消，兄弟總教練平野惠一也無奈表示：「一軍傷兵也滿多的。」只不過這是可預見的狀況，球隊也有預作準備。

中職今天發表二軍延賽公告，9月13日在嘉義市球場的中信兄弟對上富邦悍將取消，兄弟球團向聯盟提出申請，因近期二軍球員受傷人員過多，致守備位置人力不足，其中傷兵8人、服兵役2人。

平野惠一指出，目前一軍傷兵也不少，但是在預測之內，「這幾年我們都在爭冠行列中，球員們都是油門踩滿，疲勞、傷勢難免多一些，也沒有球員想要受傷。」

只不過預想到這樣的狀況，平野惠一表示，從季初就一直強調要以團隊的方式去贏球，「不管誰受傷，都能夠把洞填起來。現在有傷兵的狀況，要兼顧養成、戰績很難，主戰力受傷比較難，但還是要有人能站出來。」

中職 平野惠一 中信兄弟

延伸閱讀

中職／兄弟註冊7人、註銷3人 平野惠一透露考量原則

中職／柯威士3次登板沒拿出成績 平野惠一談洋將取捨：831就知

中職／林暉盛本季首升一軍就是初先發 平野惠一讓他專心備戰

中職／感受到打線想支援羅戈 平野惠一點出岳東華美技原因

相關新聞

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

U18世界盃棒球賽今天進入複賽第二天，中華隊面對波多黎各隊又是一場打得辛苦的戰役，兩隊廝殺到延長賽突破僵局，靠李楷棋9局...

中職／獅隊「保送」總冠軍賽還有1劇本 餅總：我們加油、樂天加油

統一獅隊靠上半季冠軍鎖定第一張季後賽門票，但能不能閃過季後挑戰賽，目前局勢還是處於不利，總教練林岳平表示，球隊目前全力拚...

亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

亞洲棒球錦標賽今年9月22日在中國福建平潭開打，今天公布24人正選名單，納入6位職棒投手，其中包括旅日的陳睦衡、張峻瑋，...

中職／兄弟傷兵潮好消息 陳俊秀「偷偷拉到」傷癒重返一軍

中信兄弟隊近期傷兵不斷，但今天有了好消息，背部拉傷的陳俊秀重返一軍，今天扛起先發第3棒、指定打擊，總教練平野惠一說：「不...

U18世界盃／延長賽敲再見安 李楷棋：微笑面對就會有好結果

U18世界盃棒球賽台灣今天與波多黎各交手，李楷棋3局錯過得點圈建功機會，調整心態「微笑面對」，延長賽9局當英雄，敲出再見...

中職／原本期待盧孟揚一軍先發 平野惠一：入選中華隊是光榮

亞洲棒球錦標賽將在9月22日開打，今天公布24人正選名單中，中信兄弟投手盧孟揚入列，先前在二軍曾遇到疲勞問題，總教練平野...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。