中職／兄弟二軍傷兵多到取消賽事 平野惠一：一軍也滿多…
中信兄弟球團因二軍傷兵過多導致人手不足，明日二軍例行賽賽事宣告取消，兄弟總教練平野惠一也無奈表示：「一軍傷兵也滿多的。」只不過這是可預見的狀況，球隊也有預作準備。
中職今天發表二軍延賽公告，9月13日在嘉義市球場的中信兄弟對上富邦悍將取消，兄弟球團向聯盟提出申請，因近期二軍球員受傷人員過多，致守備位置人力不足，其中傷兵8人、服兵役2人。
平野惠一指出，目前一軍傷兵也不少，但是在預測之內，「這幾年我們都在爭冠行列中，球員們都是油門踩滿，疲勞、傷勢難免多一些，也沒有球員想要受傷。」
只不過預想到這樣的狀況，平野惠一表示，從季初就一直強調要以團隊的方式去贏球，「不管誰受傷，都能夠把洞填起來。現在有傷兵的狀況，要兼顧養成、戰績很難，主戰力受傷比較難，但還是要有人能站出來。」
