U18世界盃／延長賽2局穩守沒失分 賴謙凡：勝利不單靠個人
U18世界盃棒球賽台灣投手賴謙凡今天與波多黎各交手，突破僵局制後援2局無失分，拿下勝投。賴謙凡表示，陳世展先發好投激勵他，勝利不單靠個人，還有守備幫忙。
U18世界盃棒球賽超級循環賽，台灣今天與波多黎各交手，陳世展先發7局無失分、表現完美，突破僵局制延長賽，賴謙凡接替後援，投2局穩守、1分未失，台灣隊靠著再見安延長賽9局以1比0搶勝，賽後戰績2勝2敗，保有晉級4強機會。
賴謙凡表示，今天情緒很興奮、氣氛高昂，但提醒自己，要把情緒壓下去，冷靜解讀打者想要打什麼球、該怎麼配球，解決打者最重要。
賴謙凡提到，波多黎各打者纏鬥性很好，不管投直球，還是把球壓在邊邊角角，波多黎各打者的選球和擊球能力都不錯。
過往在母隊多是先發登板，賴謙凡表示，雖然很少丟這種局面，但不用有太多不同的想法。他也提到先發投手陳世展的好投激勵了大家，讓整個隊伍士氣跟著起來，大家企圖心更好。
賴謙凡在今天延長賽有為了撲接界外球整個跌趴在地的畫面，他表示，當下沒有想這麼多，看到球就去追，突破僵局制可以1分未失，不是單靠自己，還有隊友守備幫忙。
昨天超級循環賽首戰不敵韓國隊，賴謙凡說，回到飯店大家聚在一起聊天，知道錯誤在哪，分享可以怎樣更好的面對，彼此激勵，沒有責怪。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言