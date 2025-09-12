U18世界盃／延長賽2局穩守沒失分 賴謙凡：勝利不單靠個人

快訊

中央社／ 沖繩12日電
U18世界盃棒球賽台灣隊12日複賽第2戰交手波多黎各隊，台灣在延長賽8局時換上賴謙凡（前）後援登板，2局好投成功壓制對手，拿下勝投。中央社
U18世界盃棒球賽台灣投手賴謙凡今天與波多黎各交手，突破僵局制後援2局無失分，拿下勝投。賴謙凡表示，陳世展先發好投激勵他，勝利不單靠個人，還有守備幫忙。

U18世界盃棒球賽超級循環賽，台灣今天與波多黎各交手，陳世展先發7局無失分、表現完美，突破僵局制延長賽，賴謙凡接替後援，投2局穩守、1分未失，台灣隊靠著再見安延長賽9局以1比0搶勝，賽後戰績2勝2敗，保有晉級4強機會。

賴謙凡表示，今天情緒很興奮、氣氛高昂，但提醒自己，要把情緒壓下去，冷靜解讀打者想要打什麼球、該怎麼配球，解決打者最重要。

賴謙凡提到，波多黎各打者纏鬥性很好，不管投直球，還是把球壓在邊邊角角，波多黎各打者的選球和擊球能力都不錯。

U18世界盃棒球賽台灣隊12日與波多黎各的關鍵一戰一路打到延長賽，台灣後援投手賴謙凡（右2）8局登板，投2局成功壓制對手，終場台灣以1比0氣走波多黎各，賴謙凡與隊友開心慶祝。中央社
過往在母隊多是先發登板，賴謙凡表示，雖然很少丟這種局面，但不用有太多不同的想法。他也提到先發投手陳世展的好投激勵了大家，讓整個隊伍士氣跟著起來，大家企圖心更好。

賴謙凡在今天延長賽有為了撲接界外球整個跌趴在地的畫面，他表示，當下沒有想這麼多，看到球就去追，突破僵局制可以1分未失，不是單靠自己，還有隊友守備幫忙。

昨天超級循環賽首戰不敵韓國隊，賴謙凡說，回到飯店大家聚在一起聊天，知道錯誤在哪，分享可以怎樣更好的面對，彼此激勵，沒有責怪。

