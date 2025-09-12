中職／獅隊「保送」總冠軍賽還有1劇本 餅總：我們加油、樂天加油

統一獅隊靠上半季冠軍鎖定第一張季後賽門票，但能不能閃過季後挑戰賽，目前局勢還是處於不利，總教練林岳平表示，球隊目前全力拚戰，不會預設打不打第一輪，「會拚到最後一刻！」

到今天賽前，獅隊在全年勝率以2.5場勝差落於中信兄弟隊之後，若兄弟稱霸下半季、全年第一，獅隊又將先打第一輪。

被問到球隊目前是否做好打第一輪的預期，林岳平表示，「不是預想不預想，球隊思維處於全心全意面對例行賽，現在不會想打第一輪或直接第二輪，還是有機會，會拚到最後一刻。」

另一套劇本為目前在下半季以3.5場勝差落後兄弟的樂天桃猿隊，若能逆襲稱霸下半季，兩支季冠軍中全年勝率較優的球隊也能「保送」總冠軍賽，而獅隊目前在全年領先猿隊5場勝差。

對於媒體提出的這套劇本，林岳平笑說：「所以五六日加油啊！我們要加油，他們（樂天桃猿）也要加油。」猿隊本周末在台北大巨蛋出戰中信兄弟隊。