快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅隊「保送」總冠軍賽還有1劇本 餅總：我們加油、樂天加油

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
拿到季後賽門票的統一獅能否直接晉級總冠軍賽，目前處於不利位置。 聯合報系資料照
拿到季後賽門票的統一獅能否直接晉級總冠軍賽，目前處於不利位置。 聯合報系資料照

統一獅隊靠上半季冠軍鎖定第一張季後賽門票，但能不能閃過季後挑戰賽，目前局勢還是處於不利，總教練林岳平表示，球隊目前全力拚戰，不會預設打不打第一輪，「會拚到最後一刻！」

到今天賽前，獅隊在全年勝率以2.5場勝差落於中信兄弟隊之後，若兄弟稱霸下半季、全年第一，獅隊又將先打第一輪。

被問到球隊目前是否做好打第一輪的預期，林岳平表示，「不是預想不預想，球隊思維處於全心全意面對例行賽，現在不會想打第一輪或直接第二輪，還是有機會，會拚到最後一刻。」

另一套劇本為目前在下半季以3.5場勝差落後兄弟的樂天桃猿隊，若能逆襲稱霸下半季，兩支季冠軍中全年勝率較優的球隊也能「保送」總冠軍賽，而獅隊目前在全年領先猿隊5場勝差。

對於媒體提出的這套劇本，林岳平笑說：「所以五六日加油啊！我們要加油，他們（樂天桃猿）也要加油。」猿隊本周末在台北大巨蛋出戰中信兄弟隊。

林岳平 樂天桃猿 中信兄弟

延伸閱讀

中職／引退賽只是儀式 林岳平：今年打到哪胡金龍就打到哪

中職／林岳平讚有4局安定內容 張宥謙跳舞不緊張「怎樣都比安可好」

中職／林益全進入註冊名單 餅總不諱言是「第60人」

中職／割捨布雷克著眼明年 餅總期待他能成獅隊的「本土洋將」

相關新聞

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

U18世界盃棒球賽今天進入複賽第二天，中華隊面對波多黎各隊又是一場打得辛苦的戰役，兩隊廝殺到延長賽突破僵局，靠李楷棋9局...

中職／獅隊「保送」總冠軍賽還有1劇本 餅總：我們加油、樂天加油

統一獅隊靠上半季冠軍鎖定第一張季後賽門票，但能不能閃過季後挑戰賽，目前局勢還是處於不利，總教練林岳平表示，球隊目前全力拚...

亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

亞洲棒球錦標賽今年9月22日在中國福建平潭開打，今天公布24人正選名單，納入6位職棒投手，其中包括旅日的陳睦衡、張峻瑋，...

U18世界盃／延長賽敲再見安 李楷棋：微笑面對就會有好結果

U18世界盃棒球賽台灣今天與波多黎各交手，李楷棋3局錯過得點圈建功機會，調整心態「微笑面對」，延長賽9局當英雄，敲出再見...

中職／原本期待盧孟揚一軍先發 平野惠一：入選中華隊是光榮

亞洲棒球錦標賽將在9月22日開打，今天公布24人正選名單中，中信兄弟投手盧孟揚入列，先前在二軍曾遇到疲勞問題，總教練平野...

U18世界盃／延長賽2局穩守沒失分 賴謙凡：勝利不單靠個人

U18世界盃棒球賽台灣投手賴謙凡今天與波多黎各交手，突破僵局制後援2局無失分，拿下勝投。賴謙凡表示，陳世展先發好投激勵他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。