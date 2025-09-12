中職／引退賽只是儀式 林岳平：今年打到哪胡金龍就打到哪
胡金龍引退賽將在9月20日在澄清湖棒球場登場，但引退賽並不是告別，統一獅隊總教練林岳平表示，他會完整隨球隊打完今年球季，「今年球隊走到哪裡，他就是打到哪裡。」
味全龍隊林智勝在9月7日引退賽結束後即下放二軍，選手生涯正式落幕；胡金龍的規畫不一樣，林岳平表示，都跟他講好了，「引退只是儀式，不是引退完就結束了。」林岳平不諱言，胡金龍目前的狀態、角色都扮演得很稱職，「10月還有賽事，他會完整打到球隊最後一刻。」
外界關心引退賽是否會有胡金龍守游擊或是「金鏞連線」的安排，林岳平必須要有務實的考量，「目前是沒有想啦！」他指出，應該還是會以指定打擊安排，要他守備9局，「我認為是不妥，球隊如果出現危機，對他自己、對球隊都不好。」
林岳平坦言，就算到比賽後段要取消DH，如果後來輪到投手棒次，「要不要呈現這樣的賽事，對我來說是考驗。」他表示，目前還沒設計要怎麼打。
