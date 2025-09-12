U18世界盃／陳世展完美7局0失分退場落淚 感謝自己沒放棄

快訊

中央社／ 沖繩12日電
U18世界盃棒球賽台灣隊12日與波多黎各一站相當關鍵，台灣先發投手陳世展（圖）主投7局無失分、送出5次三振，成功壓制對手打線，下場時吶喊釋放壓力。中央社
U18世界盃棒球賽「綠島潛水艇」陳世展今天先發7局無失分、表現101分，是台灣延長賽能搶勝關鍵；退場壓力釋放落淚，回顧高中生涯，為了變更強不斷努力，「謝謝高中三年自己沒放棄。」

U18世界盃棒球賽超級循環賽台灣今天與波多黎各交手非贏不可，派出來自綠島的下勾投手陳世展先發，陳世展完美7局先發，僅被敲出2支安打，投出5次三振、無失分，幫助球隊守住局面，台灣隊延長賽9局靠著李楷棋再見安以1比0搶下關鍵勝利；總教練廖宏淵稱讚陳世展表現沒話說、給101分，展現強烈的鬥志。

陳世展退場後情緒激動落淚，賽後受訪表示，今天是高中生涯最後一場投球任務，很開心有完美的句點，打擊比較悶，先發有不能失分的壓力，不能讓節奏被對手帶走，自我要求也比任何時候更高。

陳世展回憶，高一時玉山盃冠軍戰登板對桃園市隊，投不滿2局就被換下場，因為不希望自己這麼弱小，每天都很努力，想要變得更強，「感謝自己高中三年沒有放棄，也謝謝有好的教練支持我， 謝謝高中三年一路上所有幫助過我的人。」

陳世展連兩年入選青棒國家隊，今年中職選秀樂天桃猿隊指名，比賽結束後將正式展開職業生涯，此次在台灣隊中也扮演帶領學弟的角色。

陳世展表示，身為學長就是盡力的帶領團隊，也有提醒學弟，如果機會來了沒有掌握住，就會跑到對手那邊，比賽經驗都是很好的養分。

陳世展今天場上有比較多激勵自己的喊聲和動作，他笑說對方聽不懂中文，所以很多時候與自己對話，或者與捕手溝通都會直接喊出來，例如喊：「戰鬥吧！」告訴自己不能輸。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，但台灣加油團進場支持、加油聲勢浩大，陳世展感謝家人和到沖繩來加油的台灣人，「希望大家繼續為我們加油，我們還沒放棄，希望大家也不要放棄。」

棒球 樂天桃猿 中職選秀

