U18世界盃／大家放心！沈鈺傑緊盯3猿將調度 透露歸建計畫

今年U18世界盃青棒賽有三位樂天桃猿隊新秀入選，其中鍾亦恩昨天投到出現甩手動作才退場，猿隊副領隊沈鈺傑今天表示：「大家放心，都有在掌握之中。」3人回歸母隊後暫不出賽，11月交流賽再視情況決定。

U18中華隊扣除二刀流者，專職投手者共7人，其中3人是今年樂天桃猿選秀指名，分別是首輪的鍾亦恩、第3輪陳世展和第5輪王奕翔。

鍾亦恩出賽3場有2場先發、貢獻6.2局，被敲4支安打，掉5分（4分責失），王奕翔出賽3場1場先發，吃下5.1局被敲5支安打無失分，另有8次三振，陳世展對巴拿馬隊先發5.2局被敲3支安打無失分，今天對波多黎各隊更是7局無失分的先發表現。

3位年輕猿將勞苦功高，沈鈺傑3日到9日人就在沖繩現場，回來台灣也透過轉播保持關注，「調度方面，球隊一直有關心。昨天也有跟中華隊教練團聯繫，球數控管上都有溝通。」

猿隊沒有對球數另外限制，沈鈺傑解釋，球員還在成長階段，「大會方面已經有限制，如果球團也有，他們會比較放不開。大型賽事國外球團會有，不過旅外球員會比較有經驗，知道球數內如何表現自己。」

只不過昨天鍾亦恩退場時，總教練廖宏淵直接將球交給王奕翔，未上投手丘就換人的模式也引起球迷熱議，沈鈺傑表示：「謝謝樂天球迷這麼關心，棒球為什麼會吸引人，就是不管輸贏背後討論都很高。」

三位球員能夠有國際賽經驗，沈鈺傑認為有正面效應，「短期國際賽就像季後賽，時間短、強度高，不是每人都有機會。小朋友集訓很久，能夠進入正選，希望好好享受，對棒球路有幫助。」沈鈺傑舉例，鍾亦恩、王奕翔就在這次賽事突破個人最快球速。

U18賽事結束後3人將回歸猿隊，沈鈺傑也透露球隊規劃，「還沒跟他們說，不過二軍不會安排出賽，接下來就進入秋訓階段，11月我們有交流賽，到時候會視情況安排。」猿隊11月7日到9日將在桃園棒球場與日職樂天金鷲、韓職KT巫師交手。