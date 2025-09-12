快訊

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊先發投手陳世展。圖／中華棒球協會提供
U18世界盃棒球賽今天進入複賽第二天，中華隊面對波多黎各隊又是一場打得辛苦的戰役，兩隊廝殺到延長賽突破僵局，靠李楷棋9局下敲出再見安打，中華隊1：0險勝，複賽目前2勝2敗。

本屆U18世界盃在日本沖繩進行，中華隊場場苦戰，帶1勝1敗進入複賽，昨天首戰以1：8不敵南韓隊，今天面對波多黎各，由「綠島潛水艇」陳世展先發，以96球完成7局投球，僅被敲2安打、無失分，送出5次三振。

然而中華隊打線也遭到封鎖，波多黎各由右投伊里扎里（Richard Gabriel De Jesus Irizarry）先發，前5.2局讓中華隊安打掛蛋，直到第6局才被曾聖恩敲安，打破無安打比賽局面，但吳承皓接著打出右外野飛球遭到接殺，兩隊維持0：0局面。

兩隊進入延長賽突破僵局，賴謙凡封鎖2局無失分、送出3次三振，未被敲出安打，中華隊8局下也空手而歸，9局下才由李楷棋敲出再見安打，終於結束這場苦戰。

中華隊今天在複賽面對波多黎各隊。圖／中華棒球協會提供
棒球 中華隊

