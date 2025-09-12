快訊

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保生變 高院理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／台灣內戰！孫易磊8局7K無失分 王彥程燃燒130球8局好投

聯合新聞網／ 綜合報導
孫易磊。圖／悍創運動經紀提供(資料照)
孫易磊。圖／悍創運動經紀提供(資料照)

日本職棒二軍今天上演台灣內戰，日本火腿隊右投孫易磊主投8局飆7K，只被敲1支安打，沒有失分。樂天金鷲隊左投王彥程燃燒130球完成8局，只失1分。

現年20歲的孫易磊本季在一軍出賽8場，有4次中繼成功、1次救援成功，防禦率3.48，目前在二軍磨練。

孫易磊今天面對樂天二軍，3局上投出觸身球，但跑者在壘間出局，前7局賞給樂天變向21上21下。8局上1出局孫易磊被田中和基敲安，無安打比賽破功，隨後仍連續解決2名打者，結束今天投球任務。

總計孫易磊用98球吃完8局，投出7次三振、1次觸身球，只被敲1支安打，沒有失分，防禦率降至1.76。

現年24歲的王彥程用130球完成8局，投出5次三振、3次保送，被敲8支安打，包含1發陽春砲，失掉1分，防禦率降至3.55。

樂天9局上追平，10局上攻下2分，最終以3：1奪勝，2位台灣投手都無關勝敗。

孫易磊 王彥程 日本火腿 樂天金鷲

相關新聞

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

U18世界盃棒球賽今天進入複賽第二天，中華隊面對波多黎各隊又是一場打得辛苦的戰役，兩隊廝殺到延長賽突破僵局，靠李楷棋9局...

U18世界盃／大家放心！沈鈺傑緊盯3猿將調度 透露歸建計畫

今年U18世界盃青棒賽有三位樂天桃猿隊新秀入選，其中鍾亦恩昨天投到出現甩手動作才退場，猿隊副領隊沈鈺傑今天表示：「大家放...

中職／相信林哲瑄想了很久才決定引退 胡金龍笑答：加上台股大漲

林哲瑄今天突發引退消息，過去戰友胡金龍認為，相信他做出這個決定想了很久、都已經深思熟慮過了，也笑答可能最近台股大漲，都有...

中職／看林哲瑄充滿正義感 郭泓志無憾自己沒引退賽：每場都像

富邦悍將隊林哲瑄本季打完後引退，過去戰友郭泓志今天現身新莊棒球場，也被問到此事，他眼中的林哲瑄充滿正義感又認真、態度好，...

中職／林哲瑄2016「彈」出生涯年 新竹驚天一撲催生球場審查SOP

林哲瑄確定今年球季結束後告別賽場，11年中職生涯，累積4座金手套、1座台灣大賽MVP，為2016年義大犀牛隊冠軍班底，近...

日職／台灣內戰！孫易磊8局7K無失分 王彥程燃燒130球8局好投

日本職棒二軍今天上演台灣內戰，日本火腿隊右投孫易磊主投8局飆7K，只被敲1支安打，沒有失分。樂天金鷲隊左投王彥程燃燒130球完成8局，只失1分。 現年20歲的孫易磊本季在一軍出賽8場，有4次中繼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。