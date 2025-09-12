聽新聞
0:00 / 0:00
日職／台灣內戰！孫易磊8局7K無失分 王彥程燃燒130球8局好投
日本職棒二軍今天上演台灣內戰，日本火腿隊右投孫易磊主投8局飆7K，只被敲1支安打，沒有失分。樂天金鷲隊左投王彥程燃燒130球完成8局，只失1分。
現年20歲的孫易磊本季在一軍出賽8場，有4次中繼成功、1次救援成功，防禦率3.48，目前在二軍磨練。
孫易磊今天面對樂天二軍，3局上投出觸身球，但跑者在壘間出局，前7局賞給樂天變向21上21下。8局上1出局孫易磊被田中和基敲安，無安打比賽破功，隨後仍連續解決2名打者，結束今天投球任務。
總計孫易磊用98球吃完8局，投出7次三振、1次觸身球，只被敲1支安打，沒有失分，防禦率降至1.76。
現年24歲的王彥程用130球完成8局，投出5次三振、3次保送，被敲8支安打，包含1發陽春砲，失掉1分，防禦率降至3.55。
樂天9局上追平，10局上攻下2分，最終以3：1奪勝，2位台灣投手都無關勝敗。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言