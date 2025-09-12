U18世界盃／後援抗韓出賽數太多？王奕翔：教練團調度沒問題

U18世界盃棒球賽台灣隊投手王奕翔昨天後援登板，先投出保送，接著三振化解危機。對於出賽頻率和局數，他認為教練團調度沒問題，團隊本來就是一個補一個、合力把比賽守下來。

台灣隊投手王奕翔在U18世界盃棒球賽預賽，對戰美國時中繼投1局，與澳洲比賽先發投4局；昨天超級循環賽首戰與韓國交手，6局2人出局、壘上有人時登板，雖先投出保送，接著三振抓下出局數，投0.1局沒有多掉分數。

王奕翔今天賽前受訪表示，昨天賽前就有被提醒，如果有狀況需求，可能會上場，他在投手鍾亦恩登板時開始準備。上場其實沒有緊張，但沒有留意什麼時候被多記了1顆壞球，即便保送形成滿壘，雖然有壓力，但更重要的是怎麼解決打者。

此外，王奕翔主動提起，目前自己3場出賽局數，沒有很多，不像某些評論寫的那麼誇張，大家可以把台灣隊投手群的局數一字排開看就知道，每名投手局數都是差不多、平均的，「我覺得調度沒有問題。」

王奕翔說，從集訓階段到比賽開打，教練團都一直提醒大家，團隊分工就是一個補一個、一個扶持一個，大家合力把比賽守下來最重要。