U18世界盃／後援抗韓出賽數太多？王奕翔：教練團調度沒問題

中央社／ 沖繩12日電
U18世界盃棒球賽台灣隊投手王奕翔。中央社
U18世界盃棒球賽台灣隊投手王奕翔。中央社

U18世界盃棒球賽台灣隊投手王奕翔昨天後援登板，先投出保送，接著三振化解危機。對於出賽頻率和局數，他認為教練團調度沒問題，團隊本來就是一個補一個、合力把比賽守下來。

台灣隊投手王奕翔在U18世界盃棒球賽預賽，對戰美國時中繼投1局，與澳洲比賽先發投4局；昨天超級循環賽首戰與韓國交手，6局2人出局、壘上有人時登板，雖先投出保送，接著三振抓下出局數，投0.1局沒有多掉分數。

王奕翔今天賽前受訪表示，昨天賽前就有被提醒，如果有狀況需求，可能會上場，他在投手鍾亦恩登板時開始準備。上場其實沒有緊張，但沒有留意什麼時候被多記了1顆壞球，即便保送形成滿壘，雖然有壓力，但更重要的是怎麼解決打者。

此外，王奕翔主動提起，目前自己3場出賽局數，沒有很多，不像某些評論寫的那麼誇張，大家可以把台灣隊投手群的局數一字排開看就知道，每名投手局數都是差不多、平均的，「我覺得調度沒有問題。」

王奕翔說，從集訓階段到比賽開打，教練團都一直提醒大家，團隊分工就是一個補一個、一個扶持一個，大家合力把比賽守下來最重要。

相關新聞

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

富邦悍將隊今天發出採訪通知，將在9月15日為隊內精神領袖林哲瑄舉辦引退記者會，宣布即將滿37歲的他，今年結束就要告別賽場...

中職／林哲瑄8搶3從小牌旅外進入球迷視線 當年陣容現役剩5人

林哲瑄開始走進多數台灣球迷視線中的時刻，要屬2008年北京奧運八搶三最終資格賽，以19歲之齡扛起中華隊主戰中外野手，優異...

中職／林哲瑄2016「彈」出生涯年 新竹驚天一撲催生球場審查SOP

林哲瑄確定今年球季結束後告別賽場，11年中職生涯，累積4座金手套、1座台灣大賽MVP，為2016年義大犀牛隊冠軍班底，近...

U18世界盃／許書誠昨2失誤續先發 教頭盼克服心魔

U18世界盃棒球賽台灣隊超級循環賽今天迎戰波多黎各，游擊手許書誠繼續先發、改打9棒。總教練廖宏淵說，不能因一場不好就不用...

U18世界盃／鍾亦恩7天3戰還不被尊重 樂天桃猿：回來十個猿氣抱抱

U18世界盃棒球賽中華隊總教練廖宏淵昨天換下投手鍾亦恩時，直接把球丟給接任投手王奕翔，此舉遭到網友砲轟，球迷也為鍾亦恩感到不捨，中華職棒樂天桃猿隊官方帳號也回應球迷，「回來十個猿氣抱抱（哭哭）」。

亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

亞洲棒球錦標賽今年9月22日在中國福建平潭開打，今天公布24人正選名單，納入6位職棒投手，其中包括旅日的陳睦衡、張峻瑋，...

