U18世界盃／鍾亦恩7天3戰還不被尊重 樂天桃猿：回來十個猿氣抱抱

U18世界盃棒球賽中華隊總教練廖宏淵昨天換下投手鍾亦恩時，直接把球丟給接任投手王奕翔，此舉遭到網友砲轟，球迷也為鍾亦恩感到不捨，中華職棒樂天桃猿隊官方帳號也回應球迷，「回來十個猿氣抱抱（哭哭）」。

鍾亦恩是2025年中職選秀會桃猿隊第一指名的好手，昨天U18世界盃中華對南韓，鍾亦恩7天內第3度登板，第6局眼看要安全下莊，但二壘手發生守備失誤，鍾亦恩投到出現甩手動作，才被換下場休息。

沒想到總教練廖宏淵竟直接把球丟給下一任投手王奕翔，而不是走上投手丘安慰鍾亦恩。有網友發文怒轟，「士氣低迷的時候，身為教練沒有上來投手丘安慰一下選手，直接跟主審要球把球丟給下一個投手，請問這是一個教練該做的事嗎？沒有人希望輸球，但總教練那態度真的讓人不敢恭維，有夠心疼那些孩子們。」

樂天桃猿隊官方Threads帳號回覆該球迷：「回來十個猿氣抱抱（哭哭）」。球迷也紛紛請願桃猿球團提出抗議，不希望自家年輕球員在國家隊被操壞，還不被尊重。