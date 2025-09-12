U18世界盃／許書誠昨2失誤續先發 教頭盼克服心魔

U18世界盃棒球賽台灣隊超級循環賽今天迎戰波多黎各，游擊手許書誠繼續先發、改打9棒。總教練廖宏淵說，不能因一場不好就不用，不希望球員產生心魔，看好許書誠成長有旅外可能。

U18世界盃棒球賽超級循環賽，台灣今天與波多黎各交手，昨天首戰對韓國隊守備狀況較多的許書誠，今天仍繼續先發，打9棒守游擊。

廖宏淵表示，還是會持續用許書誠，昨天請心理老師協助輔導、調整心態，不可能因為選手一場表現不好就不用，許書誠的個性比較悶，加上過往大賽經驗比較少，面對大場面難免會緊張，一直鼓勵許書誠喊聲，但場上還是放不太開，只能一直提供方法協助。

廖宏淵從集訓階段就一直稱讚許書誠，無論打擊、守備，都是國內數一數二的游擊手，看好許書誠未來有機會挑戰旅外。他認為昨天比賽表現不是許書誠平時的水準，不希望一場比賽造成許書誠的「心魔」，期待許書誠持續成長。

台灣隊今天先發投手為下勾投手陳世展， 打序微調，依序為開路先發帕蘇拉．塔基斯利尼安（中外野）、2棒開始為李楷棋（右外野）、曾聖恩（一壘）、吳承皓（二壘）、江庭毅打5棒先發蹲捕、6棒指定打擊張育豪，7到9棒為張乙安（三壘）、蔡琞傑（左外野）、許書誠（游擊）。