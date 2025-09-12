聽新聞
亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣
亞洲棒球錦標賽今年9月22日在中國福建平潭開打，今天公布24人正選名單，納入6位職棒投手，其中包括旅日的陳睦衡、張峻瑋，以及旅美的林盛恩，中職則有中信兄弟隊盧孟揚、味全龍隊李致霖，以及統一獅隊高偉強。
中華隊預賽分在B組，22日起三天預賽依序對上巴勒斯坦、南韓、香港隊，26、27日進行複賽，28日進行獎牌戰。
中華隊此次陣容納入6位職棒投手，野手則是全數業餘班底，目前李致霖已在陣中，今天預計張峻瑋、盧孟揚報到，陳睦衡明天加入，林盛恩則仍在美國隨紅人1A代托納海龜（Daytona Tortugas）參與季後賽，預計最晚會在18日與球隊會合。
亞錦賽中華隊24人名單
投手（10人）
王宇傑（台灣電力）、高偉強（中職統一獅）、陽杰恩（台灣電力）、陳睦衡（日職歐力士）、黃柏儒（合作金庫）、張峻瑋（日職軟銀）、李致霖（中職味全龍）、王政浩（合作金庫）、盧孟揚（中職中信兄弟）、林盛恩（美職紅人）
捕手（2人）
吳松勳（合作金庫）、蔡瑋泰（台南市）
內野手（7人）
陳敏賜（台壽霸龍）、王騰玉（桃園市）、林雨力（台壽霸龍）、李亦崴（合作金庫）、陳聖賢（台灣電力）、黃柏叡（台灣電力）、高育瑋（合作金庫）
外野手（5人）
蔡智榆（台灣電力）、楊振裕（合作金庫）、潘俊宇（台壽霸龍）、陳孝允（合作金庫）、陳致語（合作金庫）
