亞錦賽／中華隊24人名單出爐 3旅外、3中職投手助陣

亞洲棒球錦標賽今年9月22日在中國福建平潭開打，今天公布24人正選名單，納入6位職棒投手，其中包括旅日的陳睦衡、張峻瑋，以及旅美的林盛恩，中職則有中信兄弟隊盧孟揚、味全龍隊李致霖，以及統一獅隊高偉強。

中華隊預賽分在B組，22日起三天預賽依序對上巴勒斯坦、南韓、香港隊，26、27日進行複賽，28日進行獎牌戰。

中華隊此次陣容納入6位職棒投手，野手則是全數業餘班底，目前李致霖已在陣中，今天預計張峻瑋、盧孟揚報到，陳睦衡明天加入，林盛恩則仍在美國隨紅人1A代托納海龜（Daytona Tortugas）參與季後賽，預計最晚會在18日與球隊會合。