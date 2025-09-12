U18世界盃／換投動作惹議 中華隊總教練：我要學習改進

快訊

中央社／ 沖繩12日電
U18世界盃棒球賽台灣隊超級循環賽首戰吞敗，總教練廖宏淵在6局下將比賽用球丟給接替投手、未登上投手丘的換投舉動，在賽後引發網路球迷熱議。 中央社
U18世界盃棒球賽台灣隊總教練廖宏淵昨天換投時，直接把球丟給接任投手引發爭議；廖宏淵今天表示，他習慣退場後在休息區溝通，這些細節沒注意，有不好的部分需要學習改進。

台灣隊昨天在日本沖繩舉行的U18世界盃棒球賽超級循環賽複賽首戰交手韓國隊，6局下換投，廖宏淵未走上投手丘，直接向主審要新球，把球丟給下一任投手王奕翔，場上投手鍾亦恩自己走下場。

廖宏淵上午在台灣隊練球時受訪表示，他在帶國內比賽時，換投都直接換，不喜歡拖泥帶水，有什麼事要提醒投手，下場到休息區才講，「面對國際賽可能不同，也是自己細節沒有注意到，我也是首次當國家隊總教練，也有很多需要學習改進的地方。」

台灣隊這次賽事打得不算順利，也遭很多批評；廖宏淵表示，他或球員都有想辦法調整心態，也有鼓勵球員，都是人生一部分，穿上國家隊戰袍享受光環，也要承受責任和批判。

棒球 韓國隊

