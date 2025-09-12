中職／「新莊城堡」時隔2619天有比賽卻沒悍將 胡金龍重返一壘側

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊本季第三度借用新莊棒球場。本報資料照片
統一獅隊今天在新莊棒球場作東迎戰味全龍隊，「新莊城堡」相隔2619天再出現沒有富邦悍將隊的中職賽事，寫下7年來首見奇觀，昔日悍將胡金龍也會是時隔5年再使用新莊一壘側休息室。

富邦悍將2018年進駐新莊棒球場後，至今天賽前，新莊棒球場共進行462場例行賽，其中453場為悍將主場，另外9場皆為獅隊主場，而其中8場客隊為悍將，唯一例外為2018年7月12日對手為中信兄弟隊。

今年台南棒球場因颱風受損，獅隊主場賽事被迫異地進行，先前已在7月、8月都借用過新莊，但因對手都是悍將，悍將維持使用原本的一壘側的休息室；這回悍將離家作戰，獅隊在新莊面對龍隊，相隔7年再於新莊出現沒有悍將的比賽，此次系列賽將由獅隊使用一壘側休息室。

胡金龍前一次在新莊棒球場使用一壘側休息室，已是2020年6月21日，當時仍披悍將戰袍，對手為獅隊，接著就在6月25日爆出簡訊事件，胡金龍此後不曾再為悍將出賽，直到雙方合約結束後，轉投獅隊延續職棒生涯。

棒球 胡金龍 富邦悍將

