聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林哲瑄2008年以19歲之齡時扛起中華隊主戰中外野手，右外野手為張建銘。本報資料照片
林哲瑄開始走進多數台灣球迷視線中的時刻，要屬2008年北京奧運八搶三最終資格賽，以19歲之齡扛起中華隊主戰中外野手，優異的飛球判斷、神速的腳程，以及各種把美技變喝水般容易的接球，讓這位當年的旅美小將一夕爆紅。

林哲瑄受到身為田徑教練的父親林漢森影響，從小就在賽場上展現用不完的精力、對勝負的執著，從南英商工畢業後踏出旅外道路，2007年6月以簽約40萬美元加盟紅襪隊。

2008年3月參加八搶三時，林哲瑄還是個只有半季旅美資歷的19歲小將，加上高國輝（當時為羅國輝）、郭嚴文、蔣智賢，當時4人層級最高為高階1A、最低為新人聯盟，對許多台灣民眾來說都是相對陌生的名字，卻參戰牽動中華隊奧運門票命運的重要賽事，球迷紛紛投射看衰、懷疑的目光，質疑他們究竟有多少能耐。

八搶三因在3月進行，正值職棒春訓，難以徵召旅外大咖，當年總教練洪一中點名想要的旅外選手清單相當華麗，包括王建民、曹錦輝、胡金龍、陳鏞基、林恩宇，悉數落空；加上不少主力都有傷兵問題，就連當家4棒陳金鋒也撐到開賽前最後一刻，還是不得不因傷退出，當年報導中寫道：「原本想要以最佳陣容、全力在國人面前搶下北京奧運門票，但中華隊萬萬沒想到，所有不利因素都在同時發生，奧運這條路，因此走得格外坎坷。」

種種利空之下，最終八搶三卻成為台灣棒球史上的重要戰役之一，成功達成搶下北京奧運門票的任務，這批旅美小將撐住場面絕對是關鍵之一，林哲瑄、高國輝更是7戰下來的不動中外野手、左外野手，右外野則由張建銘擔當。

在林哲瑄引退後，當年八搶三中華隊陣容中的現役選手只剩下5人，分別是李振昌、鄭凱文、王勝偉、林益全、郭嚴文；若看北京奧運陣容，更是只剩鄭凱文、李振昌、郭嚴文。

林哲瑄 中華隊 郭嚴文

