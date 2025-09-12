快訊

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
悍將將在9月15日為隊內精神領袖林哲瑄舉辦引退記者會。 聯合報系資料照
悍將將在9月15日為隊內精神領袖林哲瑄舉辦引退記者會。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天發出採訪通知，將在9月15日為隊內精神領袖林哲瑄舉辦引退記者會，宣布即將滿37歲的他，今年結束就要告別賽場，為11年中職選手生涯畫下句點。

悍將今天發出採訪通知，宣布6屆隊長、多屆國際賽中華隊外野手「悍將遊俠」林哲瑄，決定於今年球季結束後宣告引退，並於明年球季舉辦相關活動，球團將在9月15日為林哲瑄舉辦記者會，由林哲瑄本人對球迷及媒體朋友正式宣布，悍將球團將透過官方Twitch頻道進行。

林哲瑄具備大聯盟資歷，在2015年由義大犀牛隊狀元籤選進，2016年幫助球隊奪冠，獲選台灣大賽MVP，從2017年季中開始長達6季擔任悍將隊長一職，直到2023年交棒范國宸。征戰中職11年，林哲瑄累積出賽799場，以2成80打擊率敲出771安、64轟、342分打點、109次盜壘成功，曾在2016到19年完成金手套外野手4連霸。

林哲瑄今年僅在一軍出賽8場、13打席，4月10日降下二軍後就不曾回到前線作戰，球隊明顯已有其他藍圖規畫，林哲瑄本季在二軍也時常協助學弟調整，最終決定告別選手身分。

中職 林哲瑄 中華隊

延伸閱讀

林智勝、胡金龍都風光退了！林益全明年會有引退儀式嗎？

影／滿壘兩支三壘安打 悍將打線爆發收二連勝

中職／還沒結束！悍將全年一淘汰後5戰3勝 滿壘兩支三壘打首見

中職／9月瘋邦！悍將兩支滿壘清壘打本季首見 力求避免不名譽紀錄

相關新聞

中職／告別悍將遊俠 球團公布15日舉辦林哲瑄引退記者會

富邦悍將隊今天發出採訪通知，將在9月15日為隊內精神領袖林哲瑄舉辦引退記者會，宣布即將滿37歲的他，今年結束就要告別賽場...

中職／林哲瑄8搶3從小牌旅外進入球迷視線 當年陣容現役剩5人

林哲瑄開始走進多數台灣球迷視線中的時刻，要屬2008年北京奧運八搶三最終資格賽，以19歲之齡扛起中華隊主戰中外野手，優異...

經典賽／中華隊注意！南韓添大聯盟戰力 老虎韓裔外野手願加入

世界棒球經典賽明年3月開打，南韓隊有望增添大聯盟戰力，擁有韓國血統的老虎隊外野手瓊斯（Jahmai Jones）有意願出...

U18世界盃／陳世展點出波多黎各更狂野 每一球都不容鬆懈

U18世界盃棒球賽台灣隊想要拚4強門票，今天與波多黎各比賽須全力搶下；「綠島潛水艇」陳世展扛先發，從確定晉級隊伍後就開始...

U18世界盃／中華隊慘輸南韓 爭冠難度大

U十八世界盃棒球賽六強循環賽昨天開打，中華隊投、打、守都不如南韓隊，游擊手許書誠開賽出現兩次失誤，先發投手劉任右狀況也不...

U18世界盃／劉任右狀況佳卻吞敗 不責怪隊友

U18世界盃棒球賽中華隊在超級循環賽首戰以1比8不敵韓國，總教練廖宏淵表示：「是自己敗給自己」，但點名先發投手劉任右狀況不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。