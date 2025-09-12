經典賽／中華隊注意！南韓添大聯盟戰力 老虎韓裔外野手願加入
世界棒球經典賽明年3月開打，南韓隊有望增添大聯盟戰力，擁有韓國血統的老虎隊外野手瓊斯（Jahmai Jones）有意願出戰經典賽，同組的中華隊需要小心警戒。
被大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，瓊斯的媽媽出生於韓國，有意願為南韓隊出戰經典賽，「我越想越認為這是我該做的，為了韓國比賽會是我人生中重要時刻之一。」
28歲的瓊斯是在2015年選秀會被天使隊選中，2020年首次升上大聯盟，隔年被交易到金鶯，之後效力過道奇、釀酒人，直到去年開季被洋基隊從讓渡名單中選中，該年累積33場出賽寫下生涯新高。
雖然瓊斯在去年7月仍遭到讓渡，但年底與老虎隊簽下小聯盟合約，因為3A表現出色重返大聯盟，本季出賽59場再寫新高，打擊率2成78，敲出6轟、18分打點，攻擊指數0.921。
南韓隊還有其他旅外戰力，例如巨人隊李政厚、勇士隊金河成、道奇隊金慧成、海盜隊裴智桓、道奇隊張賢錫等；韓裔混血球員除了瓊斯外還有，勇士右投唐寧（Dane Dunning）、紅雀右投歐布萊恩（Riley O’Brien）、紅襪外野手瑞福斯奈德（Rob Refsnyder），其中艾德曼（Tommy Edman）近期剛剛傷癒。
