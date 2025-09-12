快訊

U18世界盃／陳世展點出波多黎各更狂野 每一球都不容鬆懈

中央社／ 沖繩12日電
「綠島潛水艇」陳世展將對波多黎各先發。圖／中華棒球協會提供
U18世界盃棒球賽台灣隊想要拚4強門票，今天與波多黎各比賽須全力搶下；「綠島潛水艇」陳世展扛先發，從確定晉級隊伍後就開始研究，點出波多黎各球風更狂野，任一球都不能鬆懈。

U18世界盃棒球賽台灣隊超級循環賽首戰昨天不敵韓國，今天將於台灣時間下午1時30分與波多黎各交手，兩隊目前累積戰績都是1勝2敗。

面對中南美洲球隊，下勾類型投手還是有優勢，台灣隊派出「綠島潛水艇」陳世展先發，而波多黎各先發投手為右投手迪赫素斯（Richard De Jesus）。

陳世展此次預賽對巴拿馬先發有不錯表現，他接受中央社記者訪問時表示，那場比賽策略是攻擊好球帶，把球角度壓低，製造滾地球讓守備幫忙，確定超級循環賽隊伍後，就有開始研究類型相同的波多黎各隊。

陳世展點出，有看了許多波多黎各隊出賽畫面，特別觀察波多黎各對上亞洲球隊日、韓的比賽，感覺波多黎各風格又比巴拿馬更狂野，會有很多激勵自己士氣的動作，對投手適應速度也比巴拿馬快，會再跟捕手討論配球策略。

陳世展連兩年打青棒國際賽，去年是亞洲青棒錦標賽，他表示，世界盃張力更大，每支隊伍實力都不容小覷，「錯失機會就會被反咬一口，而且還很大力，任何一顆球都不能鬆懈。」

棒球 Richard

