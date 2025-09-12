聽新聞
U18世界盃／中華隊慘輸南韓 爭冠難度大

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
中華隊複賽首戰不敵南韓隊，想拚進冠軍戰難度很高。圖／中華棒球協會提供
中華隊複賽首戰不敵南韓隊，想拚進冠軍戰難度很高。圖／中華棒球協會提供

U十八世界盃棒球賽六強循環賽昨天開打，中華隊投、打、守都不如南韓隊，游擊手許書誠開賽出現兩次失誤，先發投手劉任右狀況也不穩，讓南韓首局就攻下四分奠定勝基，終場以一比八落敗，爭取後天冠軍戰門票機會相當渺茫。

兩隊在在日本沖繩西崎球場交手，劉任右一局下面對首名打者就被揮出安打，投完前五人挨了四安，加上許書誠傳球、接球都出問題，劉任右的心情受到影響，又投出兩次保送，這半局足足讓南韓打了十人次、失四分才結束。

劉任右只投兩局退場，南韓四局下面對中華隊第二任投手何樺，再靠兩支安打攻下第五分，拉大到五比○領先。

中華隊面對南韓左投崔曜翰，直至三局上二出局後，帕蘇拉．塔基斯利尼安才揮出全隊首安，打完前四局只有三支安打，毫無得分機會；五局上曾聖恩揮出二壘打，南韓換上第二任投手朴智星，先出現暴投，再被李楷棋揮出二壘方向滾地球，中華隊終於攻下第一分、也是全場唯一分數。

南韓攻勢不斷，六局下面對中華隊第三任投手鍾亦恩，再靠兩支安打、一次保送，加上中華隊二壘手吳承皓失誤，一共攻下三分，終場以七分之差獲勝。

南韓全場揮出八支安打，守備未有任何失誤，三名投手有效壓制中華隊打線；反觀中華隊安打數只有一半，守備還發生了三次失誤，動用四名投手有三人失分，劉任右先發兩局被揮出四支安打、出現四次四死球（一次觸身球），失四分吞敗。

中華、南韓在預賽分組排名第二，都帶著一勝一敗晉級複賽，中華隊昨天輸球後，循環賽戰績掉到一勝二敗，今天將和波多黎各隊交手、明天再戰日本隊，從目前情勢看來，想拚進冠軍戰的難度很高。

