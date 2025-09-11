聽新聞
中職／還沒結束！悍將全年一淘汰後5戰3勝 滿壘兩支三壘打首見
富邦悍將隊今天從連兩天開轟的范國宸點燃引線，周佳樂、林澤彬都在滿壘時敲出清壘的三壘安打，以9：5擊敗味全龍隊拿下2連勝，在全年第一淘汰後5戰3勝、9月3勝3敗。
悍將雖然在9月2日輸給中信兄弟後，全年戰績確定無法取得第一，但距離季後賽還未完全絕望，今天贏球後下半季淘汰指數停在8，距離年度第三的樂天桃猿隊則是16.5場勝差，剩下18場比賽打出超高勝率還存在一絲逆轉可能。
悍將今天1局上就由范國宸在2出局後敲出兩分砲先馳得點，5局上1出局、滿壘時，周佳樂先從郭郁政手中敲出三壘安打，清空壘包進帳3分打點。
第6局兩隊各添得1分，7局上悍將再次攻佔1出局、滿壘，這次由林澤彬從呂偉晟手中敲出清壘、3分打點三壘安打，擴大到9：1領先。
悍將今天賽前滿壘團隊打擊率僅1成48，但今天周佳樂成為悍將本季首位滿壘敲回3打點的打者，林澤彬跟進第二人；只不過六隊中僅悍將尚未敲出滿貫砲，若剩餘賽事仍未轟出，將寫下球團史首見的單季0滿貫砲紀錄。
龍隊7局下2出局後攻佔滿壘但無功而返，8局下吉力吉撈．鞏冠陽春砲得分後，陳子豪保送、劉基鴻安打站上得點圈，劉俊緯敲安1分打點，全浩瑋再敲安形成滿壘，王順和安打敲回2分，追近到4分差。
悍將先發投手力亞士6局被敲2支安打、4次四壞，丟掉1分的優質先發，取得本季第7勝；龍隊先發投手龍聖則僅投4局退場，被敲8支安打丟掉4分，承擔敗投。
