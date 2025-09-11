快訊

U18世界盃／中華隊沒退路 下勾陳世展扛對波多黎各先發

中央社／ 沖繩11日電
U18世界盃棒球賽中華隊超級循環賽複賽12日第2戰將交手波多黎各隊，將派出低肩側投陳世展（中）先發應戰。中央社
U18世界盃棒球賽中華隊超級循環賽複賽12日第2戰將交手波多黎各隊，將派出低肩側投陳世展（中）先發應戰。中央社

U18世界盃棒球賽中華隊超級循環賽首戰吞敗，接下來沒退路，明天派出「綠島潛水艇」陳世展先發對波多黎各；總教練廖宏淵表示，波多黎各右打者多，下勾類型投手有優勢。

U18世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）今天在日本沖繩開打，中華隊首戰不敵韓國隊，想要拚晉級4強，接下來比賽沒有退路，明天將與波多黎各交手。波多黎各帶著2敗戰績晉級，今天首戰以3比1擊敗巴拿馬，目前戰績與中華隊同為1勝2敗。

中華隊明天將派出「綠島潛水艇」陳世展先發，陳世展預賽對巴拿馬投出不錯表現，投5.2局被敲出3支安打，投出3次三振、無失分，無關勝敗。

中華隊明天將於台灣時間下午1時30分迎戰波多黎各，總教練廖宏淵表示，明天比賽很關鍵，如果順利的話會讓下勾投手陳世展投到極限，也算是陳世展世界盃最後一場投球任務。

廖宏淵表示，面對中南美洲球隊，還是下勾投手較有壓制力，加上波多黎各右打者多，右打者與右投的下勾投手對戰，投手更占優勢。

陳世展先前就持續關注波多黎各隊出賽畫面、備戰明天的先發。此次來到沖繩的台灣加油團人數眾多，陳世展感謝台灣球迷的支持，無論是到沖繩現場支持，還是透過轉播關注。

陳世展也想跟球迷說，大家的鼓勵和評論，球員們都有看到，球迷的加油就是球員的動力，接下來的比賽還是會全力拚，也希望球迷持續關注支持，多點鼓勵、少點謾罵，大家會努力，希望能達到最後的目標。

