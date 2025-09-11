快訊

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

U18世界盃／曾聖恩對韓敲長打 夠大膽就能有表現

中央社／ 沖繩11日電
U18世界盃棒球賽超級循環賽複賽11日開打，中華隊首戰迎戰韓國隊，5局上，處於落後劣勢，打者曾聖恩（右）成功擊出二壘安打開心歡呼，提振士氣。中央社
U18世界盃棒球賽超級循環賽複賽11日開打，中華隊首戰迎戰韓國隊，5局上，處於落後劣勢，打者曾聖恩（右）成功擊出二壘安打開心歡呼，提振士氣。中央社

U18世界盃棒球賽中華隊今天與韓國交手，曾聖恩有長打、跑回團隊唯一1分；曾聖恩說，預賽時太緊張放不開，但有調整心態，夠大膽就能有好表現，也希望用長打發揮帶起士氣。

U18世界盃棒球賽中華隊今天超級循環賽迎戰韓國，直到5局上靠著曾聖恩二壘打、暴投上到三壘，再靠著滾地球跑回團隊唯一1分。

曾聖恩此次預賽前3戰沒有安打表現，預賽最後2戰手感升溫，延續到超級循環賽，他表示，今天首打席吞下三振，有稍微觀察韓國投手球路，先發投手好壞球比較好分辨，5局打席設定好的球就積極進攻，就是希望長打可以提振球隊士氣。

曾聖恩表示，預賽前3場心態還有點放不開，多少有緊張感，但有持續調整心態，告訴自己來到世界盃的舞台，就不要害怕失敗，打擊低迷的時候壓力會更大，但換個角度想，「夠大膽、就能夠有好表現。」

曾聖恩預賽第4戰對澳洲敲出1支二壘打、貢獻2分打點，第5戰對德國單場3安、包括1支三壘打，貢獻2分打點，今天比賽也有長打表現，敲出1支二壘打。

棒球

延伸閱讀

U18世界盃／中華隊投打守不如南韓慘敗 想拚冠軍戰門票很難

U18世界盃／中華隊預賽團隊57K最多 大賽刺激展企圖

U18世界盃／劉任右先發全力搶勝 韓左投變化球多

U18世界盃／中華隊拚冠軍戰門票必須克韓 甩掉預賽貧打成關鍵

相關新聞

U18世界盃／中華隊投打守不如南韓慘敗 想拚冠軍戰門票很難

U18世界盃棒球賽六強複賽今天開打，中華隊在日本沖繩西崎球場對決南韓，游擊手許書誠1局下出現兩次失誤，先發左投劉任右狀況...

中職／還沒結束！悍將全年一淘汰後5戰3勝 滿壘兩支三壘打首見

富邦悍將隊今天從連兩天開轟的范國宸點燃引線，周佳樂、林澤彬都在滿壘時敲出清壘的三壘安打，以9：5擊敗味全龍隊拿下2連勝，...

中職／9月瘋邦！悍將兩支滿壘清壘打本季首見 力求避免不名譽紀錄

富邦悍將隊進入9月打擊狀況不同以往，今天面對味全龍隊兩次遇到滿壘，周佳樂、林澤彬都敲出清壘的三壘安打回應，這是悍將本季第...

U18世界盃／中華隊沒退路 下勾陳世展扛對波多黎各先發

U18世界盃棒球賽中華隊超級循環賽首戰吞敗，接下來沒退路，明天派出「綠島潛水艇」陳世展先發對波多黎各；總教練廖宏淵表示，...

U18世界盃／曾聖恩對韓敲長打 夠大膽就能有表現

U18世界盃棒球賽中華隊今天與韓國交手，曾聖恩有長打、跑回團隊唯一1分；曾聖恩說，預賽時太緊張放不開，但有調整心態，夠大...

U18世界盃／劉任右狀況佳卻吞敗 不責怪隊友

U18世界盃棒球賽中華隊在超級循環賽首戰以1比8不敵韓國，總教練廖宏淵表示：「是自己敗給自己」，但點名先發投手劉任右狀況不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。