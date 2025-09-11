U18世界盃／曾聖恩對韓敲長打 夠大膽就能有表現

U18世界盃棒球賽中華隊今天與韓國交手，曾聖恩有長打、跑回團隊唯一1分；曾聖恩說，預賽時太緊張放不開，但有調整心態，夠大膽就能有好表現，也希望用長打發揮帶起士氣。

U18世界盃棒球賽中華隊今天超級循環賽迎戰韓國，直到5局上靠著曾聖恩二壘打、暴投上到三壘，再靠著滾地球跑回團隊唯一1分。

曾聖恩此次預賽前3戰沒有安打表現，預賽最後2戰手感升溫，延續到超級循環賽，他表示，今天首打席吞下三振，有稍微觀察韓國投手球路，先發投手好壞球比較好分辨，5局打席設定好的球就積極進攻，就是希望長打可以提振球隊士氣。

曾聖恩表示，預賽前3場心態還有點放不開，多少有緊張感，但有持續調整心態，告訴自己來到世界盃的舞台，就不要害怕失敗，打擊低迷的時候壓力會更大，但換個角度想，「夠大膽、就能夠有好表現。」

曾聖恩預賽第4戰對澳洲敲出1支二壘打、貢獻2分打點，第5戰對德國單場3安、包括1支三壘打，貢獻2分打點，今天比賽也有長打表現，敲出1支二壘打。