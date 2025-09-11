聽新聞
U18世界盃／劉任右狀況佳卻吞敗 不責怪隊友
U18世界盃棒球賽中華隊在超級循環賽首戰以1比8不敵韓國，總教練廖宏淵表示：「是自己敗給自己」，但點名先發投手劉任右狀況不錯；劉任右不多責怪，表示大家都會緊張、都不想放棄。
第32屆U18世界盃棒球賽今天與韓國交手，派出左投劉任右先發，開賽狀況多，游擊手許書誠守備失誤，劉任右1局投完失掉4分，2局續投沒有再掉分，2局沒有退場，總計投2局失掉4分（3分責失分，球隊以1比8吞敗，劉任右承擔敗投。
中華隊總教練廖宏淵賽後受訪表示，是自己敗給了自己，守備瑕疵比較多，守備出現狀況，選手的信心也會受到影響，但認為這場比賽的經驗會對許書誠的棒球人生有很大的幫助，希望他扛下來、就能越來越好。
廖宏淵點名劉任右今天投球感覺其實很好，只是開賽的狀況來得太突然；劉任右則表示，今天先發與預賽對美國先發落差沒有很大，自評這一年來進步最多的就是心態。
劉任右也提到，首局的狀況不是游擊手的錯，「我剛上場也會緊張，書誠也一定會緊張，看到他失誤，我心情也蠻低落的」，當下只想著快把首局結束、不能再失分。
劉任右2局回穩，他表示捕手江庭毅有提醒，韓國隊的打者跟直球的節奏其實沒有很好，要他大膽投、收到不錯的成效。
劉任右表示，打到世界盃的每支球隊實力都很強，對決要花更多的心思，儘管比賽一開始就處於落後，但大家都沒有想要放棄、很努力的想要贏回來。
