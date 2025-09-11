U18世界盃／許書誠守備有狀況 教練：怎麼彌補是課題

快訊

中央社／ 沖繩11日電
U18世界盃棒球賽中華隊11日複賽首戰不敵韓國，游擊手許書誠開賽守備就有狀況。守備教練張榮勳（藍頭盔者）賽後受訪表示，許書誠資質好值得栽培，但缺大賽經驗，重要的是失誤之後該怎麼彌補。圖為張榮勳賽後勉勵選手們。中央社
U18世界盃棒球賽中華隊11日複賽首戰不敵韓國，游擊手許書誠開賽守備就有狀況。守備教練張榮勳（藍頭盔者）賽後受訪表示，許書誠資質好值得栽培，但缺大賽經驗，重要的是失誤之後該怎麼彌補。圖為張榮勳賽後勉勵選手們。中央社

U18世界盃棒球賽中華隊今天與韓國交手，游擊手許書誠開賽守備有狀況後被換退場，守備教練張榮勳表示，許書誠資質好值得栽培，但缺大賽經驗，失誤後怎麼彌補才是重要課題。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，今天超級循環賽複賽首戰中華隊與韓國交手，但開賽游擊手許書誠守備失誤狀況較多，1局沒有打完就先被換下場，韓國首局靠著失誤、安打攻勢串連攻下4分，中華隊終場以1比8吞敗。

賽後守備教練張榮勳受訪表示，許書誠從集訓到熱身賽最後一場，整體表現都算穩定，但可能進到超級循環賽，知道比賽很重要、太過緊繃，表現跟集訓時有點「判若兩人」。

許書誠在國內守備、打擊兩端潛力都很受看好，甚至被評價有挑戰旅外機會。張榮勳表示，知道外界的關注當然會有壓力，許書誠也希望利用U18世界盃的舞台表現自己、證明實力，讓未來挑戰職棒的路可以走得更好。

張榮勳提到，許書誠少棒、青少棒都在金門打球，大比賽經驗比較少，在高中端在國內球員中算很有潛力，教練團也希望極力栽培他，讓他能在未來重要比賽扛起關鍵角色。

張榮勳有鼓勵球員，一定會有失誤，重要的是要扛下來，扛得住就會進步，扛不住之後可能就要打掉重練，會很辛苦，重要的是失誤之後怎麼彌補，才是重要課題。

面對接下來的比賽，張榮勳表示，許書誠心理上多少會受到影響，會請心理老師協助，不要給他過大的壓力，想辦法調整回來。

U18世界盃棒球賽超級循環賽複賽11日在日本沖繩展開，中華隊首戰迎戰韓國。1局下半韓國進攻，游擊手許書誠（圖）守備發生失誤。中央社記者徐肇昌沖繩攝 114年9月11日 中央通訊社
U18世界盃棒球賽超級循環賽複賽11日在日本沖繩展開，中華隊首戰迎戰韓國。1局下半韓國進攻，游擊手許書誠（圖）守備發生失誤。中央社記者徐肇昌沖繩攝 114年9月11日 中央通訊社

