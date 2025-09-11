聽新聞
中職／9月瘋邦！悍將兩支滿壘清壘打本季首見 力求避免不名譽紀錄
富邦悍將隊進入9月打擊狀況不同以往，今天面對味全龍隊兩次遇到滿壘，周佳樂、林澤彬都敲出清壘的三壘安打回應，這是悍將本季第一次及第二次，成功在滿壘時敲回3分打點，只不過滿貫砲還是零，要避免寫下一項不名譽紀錄。
悍將在賽前的滿壘團隊打擊率是1成48，排名六隊墊底，距離倒數第二的統一獅（2成91）有著不小差距，但今天5局上1出局、滿壘時，周佳樂先從郭郁政手中敲出三壘安打，清空壘包進帳3分打點。
加上1局上范國宸敲出的兩分砲，悍將前5局打完取得5：0領先，第6局兩隊各添得1分，7局上悍將再次攻佔1出局、滿壘，這次由林澤彬從呂偉晟手中敲出清壘、3分打點三壘安打，擴大到9：1領先。
悍將本季之前遇到滿壘最多敲回2分打點，周佳樂成為本季悍將首位滿壘3分打點打者，林澤彬是第二人；不過本季悍將還沒人敲出過滿貫砲，剩餘賽事若持續掛蛋，將寫下球團史自2017年以來首次單季滿貫全壘打數為零的紀錄。
