U18世界盃／中華隊投打守不如南韓慘敗 想拚冠軍戰門票很難

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊先發投手劉任右先發兩局失4分吞敗。圖／中華棒球協會提供
中華隊先發投手劉任右先發兩局失4分吞敗。圖／中華棒球協會提供

U18世界盃棒球賽六強複賽今天開打，中華隊在日本沖繩西崎球場對決南韓，游擊手許書誠1局下出現兩次失誤，先發左投劉任右狀況也不穩，南韓一口氣打了10人次，攻下4分奠定勝基，中華隊終場以1：8落敗，爭取14日冠軍戰門票機會渺茫。

劉任右面對首名打者吳宰源就被揮出安打，對方再靠犧牲觸擊推進二壘，3棒朴翰潔揮出游擊方向內野安打，許書誠暴傳一壘，讓南韓攻下全場第1分。

南韓接下來又出現兩支安打攻下1分，並且攻占一、三壘，6棒金建輝揮出游擊滾地球，原有雙殺機會，但許書誠出現第2次失誤，讓對方跑回第3分，劉任右連續投出兩次保送再送1分，南韓足足打了10人次才結束攻勢。

中華隊這半局被揮出4支安打、出現兩次保送，加上兩次失誤，讓南韓攻下4分種下敗因。

南韓4局下面對中華隊第2任投手何樺，開路先鋒吳宰源揮出一壘方向內野安打，靠犧牲觸擊推進二壘，朴翰潔適時安打攻下1分，拉大到5：0領先。

中華隊面對南韓左投崔曜翰，打到3局上2出局後，帕蘇拉．塔基斯利尼安才揮出全隊首安，前4局只有3支安打，沒有機會得分；5局上曾聖恩揮出二壘打，南韓換上第2任投手朴智星，出現暴投讓曾聖恩跑上三壘，李楷棋揮出二壘方向滾地球，終於攻下全隊第1分。

南韓攻勢不斷，6局下面對中華隊第3任投手鍾亦恩，再靠兩支安打、1次保送，加上中華隊二壘手吳承皓傳球失誤，一共攻下3分，終場以7分之差獲勝。

南韓全場8支安打，守備未出現失誤，3名投手有效壓制中華隊打線；反觀中華隊只有4支安打，守備出現3次失誤，推出4名投手3人有失分紀錄，劉任右先發兩局被揮出4支安打、出現4次四死球，失4分（3分自責）吞敗。

中華、南韓在預賽分組排名第2，都帶著1勝1敗晉級複賽，中華隊今天輸球後，複賽戰績掉到1勝2敗，明天和波多黎各交手、後天再戰日本，想拚進冠軍戰的難度很高。

帕蘇拉．塔基斯利尼安（中）3局上揮出全隊第1支安打。圖／中華棒球協會提供
帕蘇拉．塔基斯利尼安（中）3局上揮出全隊第1支安打。圖／中華棒球協會提供

