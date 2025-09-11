U18世界盃／中華隊預賽團隊57K最多 大賽刺激展企圖

快訊

中央社／ 沖繩11日電
U18世界盃棒球賽台灣隊預賽5戰打完投手群合計有57次三振，團隊三振數為參賽球隊最多。投手教練邱子愷（圖）受訪時分析原因，並指出有感覺到大家想表現的企圖心。中央社
U18世界盃棒球賽中華預賽團隊投手群共投出57次三振，為所有球隊中最多。投手教練邱子愷表示，雖然沒有一枝獨秀的「王牌」，但採車輪戰，大賽刺激下，球員展現企圖心。

U18世界盃棒球賽中華隊預賽5戰打完投手群合計有57次三振，團隊三振數為參賽球隊最多，身高188公分的投手蘇嵐鴻預賽3場出賽飆出13K，截至預賽結束，與韓國隊的金約爾（Kim Joel，音譯）並列三振王，中華團隊投手防禦率1.60。

中華隊投手教練邱子愷接受中央社記者訪問坦言，集訓一開始選進這批投手的時候，其實沒預想到投手群三振的比率可以這麼高，經過集訓、比賽，大家身體上難免有疲勞感，但都在可以控制的範圍內。

邱子愷點名看到蘇嵐鴻的進步，剛開始自信稍顯不足，隨著比賽進行投出自信，球速一直維持得不錯，變化球控球準，投球節奏掌握得好、發揮三振功力。

在比賽正式開打前，總教練廖宏淵曾表示，球隊投手群沒有所謂的Ace（王牌）；邱子愷說，策略就是車輪戰、一個接一個，加上比賽張力往上拉，刺激腎上腺素，滿多投手最快球速都往上拉2至3公里，有感覺到大家想要表現的企圖心。

