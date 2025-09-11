快訊

中職／張育成首場對決徐若熙就開轟 祝福趕快離開旅外

中央社／ 台北11日電
富邦悍將張育成。報系資料照
中職富邦悍將「國防部長」張育成昨天首度與味全龍「龍之子」徐若熙同場對決，第3打席就從徐若熙手中開轟，不過徐若熙因為落枕，狀況沒到100%，張育成也祝福徐若熙儘早旅外。

富邦悍將昨天作客天母棒球場的賽事，張育成第一次對到徐若熙，結果4局上敲出二壘安打，第6局更是轟出2分砲，本季第11轟出爐。

張育成今天表示，之前不是自己受傷、就是徐若熙受傷，剛好昨天才第一次遇到，「聽說他昨天不舒服，還願意上來投，也是非常有職業精神。」談到第6局全壘打，張育成指出，當下還以為不會飛出去，「他的球很有威脅性，每次打擊都準備打直球，剛好那顆鎖定到、打到球心。」

不過張育成也笑說，「他（徐若熙）不舒服還能這麼快，健康的話就不得了，我應該是被三振的那個。」張育成也祝福徐若熙可以儘早旅外，開玩笑說：「祝福他離開這裡，不想要遇到他。」

味全龍總教練葉君璋則表示，徐若熙昨天的狀況主要是落枕，本來第5局就有考慮把他換下來，「可能教練覺得還不錯，就繼續丟下去，但實際上他的身體狀況不好。」徐若熙昨天用82球主投6局，被敲5支安打，投1次保送、4次三振，失掉3分。

徐若熙則指出，昨天睡起來之後就發現狀況怪怪的，狀態大概7、8成，「但我覺得還可以比賽。」雖然昨天被張育成敲全壘打，不過他說：「比賽就是這樣子，好的繼續保持、不好的去做調整。」

徐若熙 張育成

