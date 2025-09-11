快訊

中職／大哥李晧禎回來了！合體安芝儇花蓮泡溫泉 性感畫面網友暴動

聯合新聞網／ 綜合報導
安芝儇(左)與李皓禎。截圖自畫面
安芝儇(左)與李皓禎。截圖自畫面

前富邦悍將隊韓籍啦啦隊女神李晧禎回來台灣了，她最近出現在台鋼雄鷹韓籍啦啦隊安芝儇的頻道中，兩人一起去花蓮玩。

綽號「大哥」的李晧禎2023年底加入Fubon Angels，獲得許多台灣粉絲支持，但2024年底合約到期後，就宣布返回韓國繼續發展，令不少台灣球迷感到遺憾。

這次李晧禎再次造訪台灣，安芝儇帶她到花蓮騎腳踏車，吃了臭豆腐、玉里麵和冰沙，還泡溫泉和逛夜市，有相當充實的一趟旅行，安芝儇也預告還有第二集。

影片曝光後，網友們紛紛表示，「久違的皓禎大哥」、「歡迎晧禎回來台灣」、「台灣沒有忘記晧禎」、「皓偵好久不見，依舊閃亮」、「久違了晧禎！感謝兩位天花板女神為花蓮觀光努力」。

李皓禎。李皓禎IG
李皓禎。李皓禎IG

