聽新聞
0:00 / 0:00
U18世界盃／劉任右先發全力搶勝 韓左投變化球多
U18世界盃棒球賽超級循環賽今天開打，中華首戰迎戰韓國，派出王牌左投劉任右先發全力搶勝；韓國隊也派出左投崔曜翰先發，根據情蒐顯示，屬於變化球較多的投手。
U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，中華隊超級循環賽首戰，在台灣時間下午5時30分迎戰勁敵韓國，想要晉冠軍戰，每一場比賽都要全力搶下，中華隊派出陣中最快球速可達150公里的左投劉任右先發；總教練廖宏淵表示，只要劉任右能發揮正常水準，他的球並不好打。
中華隊今天打序前半段沒有太多調整，後段棒次微調，開路先發帕蘇拉．塔基斯利尼安（中外野）、2棒開始為蔡琞傑（左外野）、張育豪（指定打擊）、吳承皓（二壘），江庭毅5棒先發蹲捕，6棒張乙安（三壘），曾聖恩（一壘）棒次往前挪到7棒，許書誠打8棒守游擊，9棒為右外野手李楷棋。
中華隊預賽5場比賽遇到4名先發左投，超級循環賽首戰對手韓國隊再派出左投崔曜翰（Choi Yohan）先發；根據情蒐資料，崔曜翰球速落在143公里左右，使用變化球比例比較多，打擊也不錯。
廖宏淵表示，短期比賽重要的是臨場，先搶分很重要，不能讓對方氣勢先打起來。
