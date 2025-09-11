中職／23歲就來台！李多慧與媽媽分別感性落淚 盼能乾脆一起住台灣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧(右)與媽媽合影。截圖自李多慧Threads
李多慧(右)與媽媽合影。截圖自李多慧Threads

李多慧自2023年3月加入樂天桃猿啦啦隊後，越來越適應台灣生活，還能說流利的中文。她日前在社群平台分享自己落淚的影片，至今已破264萬瀏覽量。

李多慧來台發展後，因頂級舞技和親民活潑態度，獲得大量粉絲支持，她的正面形象也吸引許多商業代言合作，經常出現在螢光幕前。

不過李多慧日前在社群平台感性表示，「我才25歲，還是會覺得跟媽媽分開很難過。」她喊話，「媽媽我們就乾脆住在台灣吧！」

李多慧分享自己落淚拿著衛生紙拭淚的影片，以及自己與母親的合照。吸引大批網友至留言區安慰，有人表示，「不哭哭哦多慧，想留在韓國還是台灣都可以」、「可以理解的多慧，我今年61歲了，跟媽媽分開還是會很難過」、「多慧是唯一讓我不會覺得哭哭拍照很假掰的人」

李多慧 啦啦隊

